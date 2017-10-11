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Фигу получил работу в УЕФА

11 октября 2017, 20:42
1

Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу теперь работает в УЕФА. Экс-спортсмен будет занимать должность советника президента организации Александера Чеферина. Новоиспеченный сотрудник будет, в частности, заниматься вопросами имиджа футбола как вида спорта.

«Думается, что у меня есть необходимый набор знаний, чтобы работать здесь. Приятно быть в центре событий, а в УЕФА по-другому никак. Благодарю президента за предоставленную должность», – сказал Фигу.

На клубном уровне португалец больше всего матчей в рамках внутренних чемпионатов провел за «Барселону» (1995-2000 годы, 172 игры и 30 голов).

Источник: УЕФА
Португалия. Примейра Фигу Луиш
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DOCTOR PENALTY
1507748120
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