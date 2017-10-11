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    Фигу получил работу в УЕФА

    Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу теперь работает в УЕФА. Экс-спортсмен будет занимать должность советника президента организации Александера Чеферина. Новоиспеченный сотрудник будет, в частности, заниматься вопросами имиджа футбола как вида спорта.

    «Думается, что у меня есть необходимый набор знаний, чтобы работать здесь. Приятно быть в центре событий, а в УЕФА по-другому никак. Благодарю президента за предоставленную должность», – сказал Фигу.

    На клубном уровне португалец больше всего матчей в рамках внутренних чемпионатов провел за «Барселону» (1995-2000 годы, 172 игры и 30 голов).

    Источник: УЕФА

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    11.10.2017 20:42
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 11 октября 2017, 21:55

      Кто не получил работу в УЕФА ?

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