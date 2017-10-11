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    Луческу винит себя в невыходе Турции на чемпионат мира-2018

    Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу взял ответственность на себя в вопросе невыхода команды на чемпионат мира-2018, который пройдет в России. Специалист возглавил команду относительно недавно – в августе текущего года.

    «Последние матчи нам не удались, но из них можно сделать выводы. Есть проблемы психологического характера. Плюс не все игроки команды получают в клубах постоянную практику. Из-за этого, возможно, мы уступали в «физике».

    Были проблемы и с подготовкой внутри команды: за три дня трудно достичь чего-то фундаментального. При всем этом не хочу в чем-то обвинять футболистов. Невыход на ЧМ – моя вина», – сказал румын.

    В своей отборочной группе турки заняли четвертое место.

    Источник: Prosport.ro

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    11.10.2017 17:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5926

      Павелий 11 октября 2017, 19:33

      Теперь я окончательно убедился, что у всех тренеров Зенита в контракте пропысано нытьё и жалобы на соперников, судей, СМИ, бабушек у стадиона, торгующих семечками и т.п.
      Только ушёл из Зенита - сразу винит нужного человека, т.е. себя.

      2
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 11 октября 2017, 19:07

      Где Луческу, там ЖОППА!!!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 октября 2017, 18:06

      Взял вину на себя ! Это и понятно ! Турки же горячие ребята , если бы сказал что другое , могли бы и прихлопнуть !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +139

      Маракушев 11 октября 2017, 17:56

      Да ну на? а что не судей то?

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 октября 2017, 17:53

      турки совершили самую глупую сделку в своей истории пригласив этого цыгана рулить сборной. Ну что теперь всем выращивать помидоры В КОЛХОЗЕ ДО СЛЕД МУНДИАЛЯ

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 11 октября 2017, 17:45

      У нас виноватых бьют, а в Турции, скорее всего, на новый отборочный этап найдут более везучего и креативного тренера... У Мирчи был звёздный период в Шахтёре, но что было, то прошло... Возраст давно, наверное, призывает к нормальному человеческому отдыху...

      5
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 11 октября 2017, 17:50

      Это у нас с ними цацкаются, на поруки берут, перевоспитывают, а надо, как в Турции в старину поступали: посадют коуча в чан с дерьмом, только голова торчит, и возят по городу. А над ним янычар с мечом... и через каждые пять минут как вжик мечом над чаном, так что если коуч не нырнет - голова с плеч! Вот так он весь день в дерьмо и нырял.
      ― Так это в Турции, там тепло.(с)почти..

      1
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