Луческу винит себя в невыходе Турции на чемпионат мира-2018

Теперь я окончательно убедился, что у всех тренеров Зенита в контракте пропысано нытьё и жалобы на соперников, судей, СМИ, бабушек у стадиона, торгующих семечками и т.п.
Только ушёл из Зенита - сразу винит нужного человека, т.е. себя.
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу взял ответственность на себя в вопросе невыхода команды на чемпионат мира-2018, который пройдет в России. Специалист возглавил команду относительно недавно – в августе текущего года.
«Последние матчи нам не удались, но из них можно сделать выводы. Есть проблемы психологического характера. Плюс не все игроки команды получают в клубах постоянную практику. Из-за этого, возможно, мы уступали в «физике».
Были проблемы и с подготовкой внутри команды: за три дня трудно достичь чего-то фундаментального. При всем этом не хочу в чем-то обвинять футболистов. Невыход на ЧМ – моя вина», – сказал румын.
В своей отборочной группе турки заняли четвертое место.