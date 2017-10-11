Луческу винит себя в невыходе Турции на чемпионат мира-2018

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу взял ответственность на себя в вопросе невыхода команды на чемпионат мира-2018, который пройдет в России. Специалист возглавил команду относительно недавно – в августе текущего года.

«Последние матчи нам не удались, но из них можно сделать выводы. Есть проблемы психологического характера. Плюс не все игроки команды получают в клубах постоянную практику. Из-за этого, возможно, мы уступали в «физике».

Были проблемы и с подготовкой внутри команды: за три дня трудно достичь чего-то фундаментального. При всем этом не хочу в чем-то обвинять футболистов. Невыход на ЧМ – моя вина», – сказал румын.

В своей отборочной группе турки заняли четвертое место.