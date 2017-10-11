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Луческу винит себя в невыходе Турции на чемпионат мира-2018

11 октября 2017, 17:41
7

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу взял ответственность на себя в вопросе невыхода команды на чемпионат мира-2018, который пройдет в России. Специалист возглавил команду относительно недавно – в августе текущего года.

«Последние матчи нам не удались, но из них можно сделать выводы. Есть проблемы психологического характера. Плюс не все игроки команды получают в клубах постоянную практику. Из-за этого, возможно, мы уступали в «физике».

Были проблемы и с подготовкой внутри команды: за три дня трудно достичь чего-то фундаментального. При всем этом не хочу в чем-то обвинять футболистов. Невыход на ЧМ – моя вина», – сказал румын.

В своей отборочной группе турки заняли четвертое место.

Источник: Prosport.ro
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Турция Луческу Мирча
Комментарии (7)
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insider_retro
1507733121
У нас виноватых бьют, а в Турции, скорее всего, на новый отборочный этап найдут более везучего и креативного тренера... У Мирчи был звёздный период в Шахтёре, но что было, то прошло... Возраст давно, наверное, призывает к нормальному человеческому отдыху...
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Полная Канистра
1507733632
турки совершили самую глупую сделку в своей истории пригласив этого цыгана рулить сборной. Ну что теперь всем выращивать помидоры В КОЛХОЗЕ ДО СЛЕД МУНДИАЛЯ
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Маракушев
1507733806
Да ну на? а что не судей то?
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dok66
1507734377
Взял вину на себя ! Это и понятно ! Турки же горячие ребята , если бы сказал что другое , могли бы и прихлопнуть !
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qwera 1969
1507738065
Где Луческу, там ЖОППА!!!!!!
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Павелий
1507739628
Теперь я окончательно убедился, что у всех тренеров Зенита в контракте пропысано нытьё и жалобы на соперников, судей, СМИ, бабушек у стадиона, торгующих семечками и т.п. Только ушёл из Зенита - сразу винит нужного человека, т.е. себя.
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