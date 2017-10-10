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  • Россия ушла от поражения в игре с Ираном. «Барселона» останется в Примере. Дайджест событий дня

Россия ушла от поражения в игре с Ираном. «Барселона» останется в Примере. Дайджест событий дня

10 октября 2017, 21:25
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Смена тренера в сборной Португалии произошла из-за Роналду

Это история из 2010 года, когда португальцы не смогли пройти дальше 1/8 финала, уступив будущим чемпионам – испанцам. Футбольный агент Пауло Барбоза рассказал, что у тогдашнего тренера сборной Португалии Карлуша Кейруша не сложились отношения с главной звездой команды Криштиану Роналду.

«Кейруш не слишком жаловал Криштиану, и тот в итоге создал невыносимую обстановку в национальной команде, Карлуш вынужден был уйти из сборной», – так прокомментировал ситуацию Барбоза. Что касается Кейруша, то сейчас португалец возглавляет команду Ирана.

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Из «Барселоны» ушел исполнительный директор

Исполнительный директор «Барселоны» Альберт Солер покинул свой пост. По официальной версии – из-за усталости. Пиковая нагрузка у Солера была в прошедшее летнее трансферное окно. Он отвечал, в том числе, за трансфер нападающего Неймара в «ПСЖ». Вместо Солера на этом посту в «Барселоне» будет работать Пеп Сегура.

Первым видеоповторы в России хочет испробовать «Краснодар»

Генеральный директор РФС Александр Алаев отметил, что именно «Краснодар» готовится стать первым клубом в России, который опробует систему видеоповторов. «Галицкий вышел с инициативой опробовать систему на стадионе «Краснодар». Так сказать, начать с него. Мы уже связали Галицкого со всеми производителями. «Краснодар» изучил предложения, выбрал подходящее оборудование и установит его у себя», – сказал Алаев.

Австралия выиграла у Сирии в стыковом матче к ЧМ-2018

Сборной Австралии осталось сделать последний шаг навстречу чемпионату мира-2018, который пройдет в России. Австралийцы на своем поле в овертайме выиграли у Сирии со счетом 2:1 благодаря дублю Тима Кэйхилла. Первый матч закончился вничью 1:1. Теперь Австралии предстоят два матча против четвертой командой североамериканской зоны. Ей станет Гондурас, Панама или США.

Буффон считает Доннарумму самым интересным вратарем мира

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон ответил на вопрос о самом интересном голкипере современного футбола. Выбор пал на 18-летнего вратаря «Милана»Джанлуиджи Доннарумму. «На данный момент самым интересным вратарем является Доннарумма. Это нормально, что к нему такой повышенный интерес. У него необычайные навыки», – считает Буффон. Доннарумма в текущем сезоне провел в чемпионате Италии семь матчей, два из которых отстоял на ноль.

Бэйла можно купить за 100 миллионов

Мадридский «Реал» не будет препятствовать продаже полузащитника Гарета Бэйла, если за него предложат 100 миллионов евро, сообщается в испанской прессе. Таким образом, испанцы хотят вернуть те деньги, которые ранее потратили на его подписание при покупке у «Тоттенхэма» в 2013 году. Одним из вариантов вероятного продолжения карьеры Бэйла является «Манчестер Юнайтед». Сейчас валлиец залечивает травму.

«Барселона» не уйдет из Примеры

«Барселона» не собирается сниматься с чемпионата Испании и Кубка Испании, даже если Каталония получит независимость. Против выступает и испанская лига, которая прогнозирует значительное снижение доходов от телевизионных прав при выходе клуба из первенства. Ранее же сообщалось, что «Барса» может покинуть чемпионат Испании и перебраться во французскую или даже английскую лигу.

Гол Полоза помог России не проиграть Ирану

Сборные России и Ирана провели товарищеский матч, который завершился со счетом 1:1. Счет открыл Сердар Азмун, ответный мяч на счету Дмитрия Полоза. Таким образом, российская команда в октябре не уступила своим азиатским соперникам – ранее со счетом 4:2 была обыграна сборная Южной Кореи. 10-го ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют с Аргентиной.

Рауш – лучший в сборной России. И это плохо

Почему на матч сборной России бесплатно раздают билеты

Фото: fourfourtwo.com

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (13)
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Marat...za...CSKA
1507662009
Да причём тут ушла?! Заголовок должен был быть - Очередной позор Сборной России...
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Правдоруб100
1507662841
Согласен!!! Сраному Ирану дуем и ОЧЧЕННО радуемся, что ушли от поражения!!! Класс!!! Черчесов - ПОЛНЫЙ НОЛЬ в тренерском деле!!! Кто бы ему ПИНКА ДАЛ, коль сам не понимает, что НЕ ЕГО ЭТО ДЕЛО!!!!
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Alejandro da Silva
1507668687
После игры Иран оставил довольно приятное впечатление, игроки выкладывались на поле, что было заметно любому зрящему. О нашей сборной особо сказать нечего, можно лишь отметить нескольких игроков, которые действительно играли в футбол. Черчесову придётся очень постараться, чтобы сборная наконец заиграла так, как от неё ждут. Тяжко будет на ЧМ... P.s.: Надеялся, Лунёв не подведет и отстоит на 0, но не вышло, хотя в эпизоде с пропущенным голом к нему претензий нет.
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stream15
1507669425
Очередное позорище под руководством физрука.
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<Бывший Футболист>
1507680628
Жаль Самедов не забил,красота была бы!
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igormaddog
1507682993
Мы могли бы выиграть,если бы за Иран играл Ким!!))
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a-rakhmatov
1507694527
Оба гола в игре забили бывшие игроки Ростова..))
Ответить
yanedo
1507694825
матч унылое гавно черчес тупая тренер
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Артурка32
1507697933
Что то казанцы вообще футбол не любят, полупустой стадион. Даже с бесплатными билетами не смогли заполнить
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порт
1507700442
Точно, ушли от поражения, причём как обычно, пешком.
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