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    Каррера: «Главный тренер сборной Италии – расстрельная должность»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил сложность работы в сборной Италии. При этом специалист выразил уверенность, что национальная команда пробьется на чемпионат мира-2018

    «Главный тренер сборной Италии – расстрельная должность. Быть главным тренером национальной сборной по футболу в нашей стране – это нечто! Мало, наверное, в мире еще наберется таких стран, где наставник национальной сборной находится под столь серьезным давлением прессы и болельщиков.

    Так что Вентуре не позавидуешь, тем более что в сборной Италии объективно происходит смена поколений. Да еще на этом фоне случаются травмы ключевых игроков. Плюс Италия попала в одну отборочную группу с Испанией, с которой шутки плохи. Второе место в группе – это не трагедия. Италия умеет собрать волю в кулак и дать результат в нужный момент, и я верю, что это произойдет и в предстоящем ноябре!» – заявил Каррера.

    Сборной Италии предстоят стыковые матчи за право участвовать в финальной части предстоящего мундиаля.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.10.2017 16:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 11 октября 2017, 17:06

      Главный тренер сборной России – "обогатительная" должность.

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 10 октября 2017, 20:28

      Тренер по футболу Северной Кореи расстрельная должность.в прямом смысле

      8
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak > Аскорбин 11 октября 2017, 08:43

      Висельная.

      0
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 10 октября 2017, 17:29

      Массимо ! Быть тренером сборной любой станы -это нечто !!! И серьёзного клуба тоже. Везде тренер подвергается очень сильному давлению с различных сторон. Тебе сейчас легко ? Легче, чем Вентуре? В каждой команде есть проблемы и от тренера требуется : собрать КОМАНДУ, сплотить её одной целью, петь всем вместе гимн страны ,держа руку у сердца ( некоторые почему-то игнорируют), ВЫСТРОИТЬ НОРМАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ. Если будет последнее, то будет мощнейшая поддержка и до расстрела не дойдёт.

      4
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      Рейтинг: +355

      kvm5 10 октября 2017, 16:33

      тренер сб. Беларуси-расстрельная должность

      0
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