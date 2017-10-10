Каррера: «Главный тренер сборной Италии – расстрельная должность»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил сложность работы в сборной Италии. При этом специалист выразил уверенность, что национальная команда пробьется на чемпионат мира-2018

«Главный тренер сборной Италии – расстрельная должность. Быть главным тренером национальной сборной по футболу в нашей стране – это нечто! Мало, наверное, в мире еще наберется таких стран, где наставник национальной сборной находится под столь серьезным давлением прессы и болельщиков.

Так что Вентуре не позавидуешь, тем более что в сборной Италии объективно происходит смена поколений. Да еще на этом фоне случаются травмы ключевых игроков. Плюс Италия попала в одну отборочную группу с Испанией, с которой шутки плохи. Второе место в группе – это не трагедия. Италия умеет собрать волю в кулак и дать результат в нужный момент, и я верю, что это произойдет и в предстоящем ноябре!» – заявил Каррера.

Сборной Италии предстоят стыковые матчи за право участвовать в финальной части предстоящего мундиаля.