Смолов уверен, что к футболистам в России никогда не будет до конца хорошего отношения

Нападающий сборной России Федор Смолов накануне контрольного матча с Ираном отметил, что после Кубка конфедераций отношение к национальной команде со стороны болельщиков стало лучше. Теме не менее форвард заявил, что до конца хорошего относиться к футболистам в стране не будут никогда.

«Мы будем отталкиваться от своей игры. Играем дома – все должно сложиться хорошо. В нашей стране к футболистам никогда не будут относиться до конца хорошо. У нас, как известно, все разбираются в двух вещах – в политике и в футболе. Но ситуация правда улучшается. Это заметно.

После завершения матча с Мексикой на Кубке Конфедераций болельщики стали благодарить, аплодировали. Стало звучать больше лестных комментариев, люди говорят теплые слова на улице. Все ребята стали это замечать», – сказал Смолов.

Поединок Россия – Иран состоится во вторник, 10 октября, в Казани и начнется в 19:00 по московскому времени.