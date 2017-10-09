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    Смолов уверен, что к футболистам в России никогда не будет до конца хорошего отношения

    Нападающий сборной России Федор Смолов накануне контрольного матча с Ираном отметил, что после Кубка конфедераций отношение к национальной команде со стороны болельщиков стало лучше. Теме не менее форвард заявил, что до конца хорошего относиться к футболистам в стране не будут никогда.

    «Мы будем отталкиваться от своей игры. Играем дома – все должно сложиться хорошо. В нашей стране к футболистам никогда не будут относиться до конца хорошо. У нас, как известно, все разбираются в двух вещах – в политике и в футболе. Но ситуация правда улучшается. Это заметно.

    После завершения матча с Мексикой на Кубке Конфедераций болельщики стали благодарить, аплодировали. Стало звучать больше лестных комментариев, люди говорят теплые слова на улице. Все ребята стали это замечать», – сказал Смолов.

    Поединок Россия – Иран состоится во вторник, 10 октября, в Казани и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.10.2017 16:32
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +762

      sprint5 10 октября 2017, 04:33

      просто вы сами сделали что бы вас не любили

      0
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      Рейтинг: +520

      Boozman 9 октября 2017, 21:40

      К таким как вы конечно никогда не будет уважения, а вот к тому же Зырянову или Семаку у меня почему-то уважение есть, с чего бы это, а?

      2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 9 октября 2017, 21:26

      Зря ты так Федя...Если вы будете играть , как например , играла Исландия, где вышли на поле 11 СПАРТАНЦЕВ и по настоящему сражались на поле !!! А когда вы, после позора на Евро , сидите в кабаках и веселитесь , как к вам еще относиться??? Вам бы немного посмотреть на себя со стороны- кто из вас, хотя бы на чуть выше среднего , европейский уровень вытянет ??? Увы - никто...Никто из вас не играет ни в одном , из ведущих чемпионатов...Вы должны заставить вас в первую очередь уважать...А вы иногда , своими высказываниями только отторгаете от себя болельщиков...А хотите их признания...Глупо...

      2
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 9 октября 2017, 20:40

      ЧЕСТНО? вот когда Хоккеисты Умирают на поле и обыгрывают Канаду у них на площадке, проигрывая и когда все неполучается, но грызя лед и соперников до последней секунды!!! Вот тут Федя МЕГА РЕСПЕКТ!
      А, что вы? Вечно в полу экономном режиме...

      2
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      Рейтинг: +138

      CatMatros > SnoopiDu 9 октября 2017, 22:41

      И часто наши хоккеисты обыгрывают Канаду?Но все равно все говорят "молодцы,наши ребята сражались,но Канада очень сильна".А вот для нашей футбольной сборной практически любая другая сборная это как для нашей хоккейной Канада.Ну,как-то так

      0
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu > CatMatros 9 октября 2017, 23:22

      Бывает -))) 2 финала на мире у Канады выйграли

      0
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      Рейтинг: +240

      _LM_ 9 октября 2017, 20:05

      Попробуй изменить, Федь!

      2
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 9 октября 2017, 20:05

      Играйте как немцы и испанцы, получите соответсвующее отношение от болельщиков!!! Любовь болельщиков нытьем не заслужить)))

      3
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 9 октября 2017, 19:55

      Еще один сердобольный, один сезон отыграл более менее и уже сразу в прессу со своими жалобами. Какая игра у сборной, такое и отношение.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 октября 2017, 19:22

      мы много не требуем просто играйте хорошо на совесть тогда и уважение придёт. ВСЁ !!!!!!!!!!!!!!!

      5
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      Рейтинг: +213

      nik_59 9 октября 2017, 19:13

      Да уж, заслуженные ребята...

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 9 октября 2017, 18:22

      Как вы играете, так к вам и относятся. Чему удивляетесь?

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