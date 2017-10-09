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  • Смолов уверен, что к футболистам в России никогда не будет до конца хорошего отношения

Смолов уверен, что к футболистам в России никогда не будет до конца хорошего отношения

9 октября 2017, 16:32
33

Нападающий сборной России Федор Смолов накануне контрольного матча с Ираном отметил, что после Кубка конфедераций отношение к национальной команде со стороны болельщиков стало лучше. Теме не менее форвард заявил, что до конца хорошего относиться к футболистам в стране не будут никогда.

«Мы будем отталкиваться от своей игры. Играем дома – все должно сложиться хорошо. В нашей стране к футболистам никогда не будут относиться до конца хорошо. У нас, как известно, все разбираются в двух вещах – в политике и в футболе. Но ситуация правда улучшается. Это заметно.

После завершения матча с Мексикой на Кубке Конфедераций болельщики стали благодарить, аплодировали. Стало звучать больше лестных комментариев, люди говорят теплые слова на улице. Все ребята стали это замечать», – сказал Смолов.

Поединок Россия – Иран состоится во вторник, 10 октября, в Казани и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Иран Смолов Федор
Комментарии (33)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Chesn0k
1507556541
К советским футболистам прекрасно относились. К Черенкову, например. Правда, тогда человек человеку был друг, а теперь конкурент.
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DS7
1507557392
Сборную 2008 года вместе с Гусом Иванычем готовы были на руках носить. Не надо тут лечить, Федя
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BAIv
1507557628
к хоккеистам нормально относятся. а среди футболистов много пижонов и лентяев почему к ним должны относится хорошо?
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Чермындыр
1507557631
когда за лечение людей и обучение детей будут платить больше, чем за пинание мяча, тогда и будут у нас хорошо относится к футболистам
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nik55
1507558148
вас на зарплату рабочего-----тогда к вам отнесутся с уважением
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Black Giz
1507558284
Так вы и играйте душой и сердцем, а не только за зеленые фантики.
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insider_retro
1507558335
Хороший футбол купается в волнах положительных эмоций, а безвольная пародия с дрожащими коленками, всегда будет сопровождаться рулонами туалетной бумаги, летящими на поле!...))
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Lester84
1507560727
А все потому, Федя, что благодаря СМИ - все в курсе кто и сколько зарабатывает из игроков сборной России. А также в курсе сколько зарабатывают лидеры сборных ведущих стран. При этом их сборные пускай и не каждый год, но показывают положительные результаты. А у нас унылое говно до ближайшего проблеска может растягиваться на несколько лет. Поэтому благосклонность и доверие болельщика нужно заслужить!!!
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Dominator777
1507560974
Хорошее отношение болельщиков нужно заслуживать постоянно качественной игрой за клуб и сборную, отдавать все силы и умение играть в футбол на поле так, чтобы болельщикам не было стыдно за игры клуба, или сборной.
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Tostao
1507562547
Как вы играете, так к вам и относятся. Чему удивляетесь?
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