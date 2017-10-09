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    Черчесов: «Не люблю слово «ротация», как будто чужой игрок в команду попадает»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне товарищеской встречи с Ираном заявил, что не любит использовать слово «ротация», поскольку у него появляется ощущение, будто в команду пришел чужой игрок.

    Также специалист отметил силу завтрашнего соперника.

    «Я решил отказаться от чистых опорников?! Не знаю, откуда вы это взяли, но за идею спасибо. Мы всегда ждем медицинских заключений – кто готов, а кто нет. Полоз два дня тренировался. По остальным скажут врачи. И будем смотреть, кто нам понадобится в игре. Слово ротация не люблю. Как будто чужой игрок в команду попадает.

    Иран? Загляните в рейтинг ФИФА. Команда Ирана стоит выше нас. Вы часто туда, в этот рейтинг, заглядываете и даете нам месседжи», – сказал Черчесов.

    Матч Россия – Иран состоится на стадионе «Казань-Арена» во вторник, 10 октября. Начало поединка – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.10.2017 16:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1015

      г.Онега 9 октября 2017, 22:45

      не любит название товарищеский матч ,стал называть контрольный)) теперь не любит слово ротация ))) каким он словом это заменит))??

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 октября 2017, 19:27

      да знаем мы этот рейтинг особенно наш он как теперь заноза в одном месте и похоже на долгие года

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 октября 2017, 18:14

      Правильно,говори по русски!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +70673

      insider_retro 9 октября 2017, 18:00

      Какой важный!!... Весь в ощущениях и терминах....))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 9 октября 2017, 16:25

      "Как будто чужой смотрит прямо в душу"

      0
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