Черчесов: «Не люблю слово «ротация», как будто чужой игрок в команду попадает»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне товарищеской встречи с Ираном заявил, что не любит использовать слово «ротация», поскольку у него появляется ощущение, будто в команду пришел чужой игрок.

Также специалист отметил силу завтрашнего соперника.

«Я решил отказаться от чистых опорников?! Не знаю, откуда вы это взяли, но за идею спасибо. Мы всегда ждем медицинских заключений – кто готов, а кто нет. Полоз два дня тренировался. По остальным скажут врачи. И будем смотреть, кто нам понадобится в игре. Слово ротация не люблю. Как будто чужой игрок в команду попадает.

Иран? Загляните в рейтинг ФИФА. Команда Ирана стоит выше нас. Вы часто туда, в этот рейтинг, заглядываете и даете нам месседжи», – сказал Черчесов.

Матч Россия – Иран состоится на стадионе «Казань-Арена» во вторник, 10 октября. Начало поединка – в 19:00 по московскому времени.