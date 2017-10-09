Рыбус назвал выход на ЧМ-2018 абсолютным счастьем

Полузащитник «Локомотива» и сборной Польши Мацей Рыбус счастлив, что его национальная команда в следующем году приедет в Россию в качестве участника чемпионата мира. Поляк уверен, что это верх карьеры каждого футболиста.

Польша вышла в финальную стадию турнира, заняв первое место в отборочной группе Е. Команда смогла опередить Данию на пять очков.

– Не каждый футболист этого достигает. Не объяснить словами. Мы понимаем, что отдали все силы, что нам удалось порадовать всю страну. После матча все танцевали, падали на траву, пели в раздевалке… Сейчас продолжим, наверное. Это состояние абсолютного счастья.

– В матче с Черногорией ты вышел на замену при комфортном счете. Но пришлось понервничать…

– Да, при счете 2:0 травму получил Пишчек, и я вышел на замену. Соперник становился мощнее. Мы отошли в оборону, стали действовать на контратаках. У черногорцев же стали проходить голевые моменты, и счет сравнялся. Но я скажу так: в этот день нация ждала праздника, и мы не имели права смазать концовку. Итоговый счет вы знаете.

Теперь меня будут много расспрашивать о России, о «Локомотиве». Уже началось. «Ты ведь оттуда, а расскажи, пожалуйста…» Люди искренне интересуются, и этот интерес будет возрастать. Все понимают, что моя принадлежность к сборной — наше общее с «Локомотивом» достижение.

– Каким вы видите чемпионат мира?

– Нам с ребятами сложно фантазировать до тех пор, пока не прошла жеребьевка. Большие красивые стадионы, жаркое русское лето, много людей… Я хорошо знаю Россию, много ездил и с «Тереком», и с «Локо», но ЧМ — это совершенно новые условия и главное событие в карьере каждого. Этот турнир для большинства футболистов, как правило, первый и последний шанс. Польша играла на ЧМ-2006, прошло 12 лет, за это время целое поколение футболистов сменилось. Каждый из нас должен понимать важность такого события, как чемпионат мира.

– Как твое здоровье? В последнее время не все было гладко...

– Прибыл в расположение сборной, вскоре вернулся в общую группу. Меня больше ничто не беспокоит. Немножко отдохну и поеду в Москву. Думаю, уже в среду начну готовиться к матчу с «Уфой». После решения задачи со сборной, а переживания были у всех, мне теперь будет проще сосредоточиться на делах «Локо». И этот период, включая чемпионат мира, будет для меня особенно важным в карьере.