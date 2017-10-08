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    Отбор на ЧМ-2018. Германия разгромила Азербайджан, Норвегия обыграла Северную Ирландию

    Подошли к концу три матча отборочного этапа к чемпионату мира-2018.

    Сборная Германии крупно выиграла у Азербайджана, Норвегия с минимальным счетом переиграла Северную Ирландию, а Чехия забила пять безответных голов в ворота Сан-Марино.

    По итогам группы С Германия пробилась на ЧМ-2018 с первого места, а Северная Ирландия вышла в стыковые матчи.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа С. 10-й тур

    Германия – Азербайджан – 5:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Горецка, 9; 1:1 – Шейдаев, 34; 2:1 – Вагнер, 54; 3:1 – Рюдигер, 64; 4:1 – Горецка, 66; 5:1 – Джан, 81.

    Норвегия – Северная Ирландия – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Брант, 71 (в свои ворота).

    Чехия – Сан-Марино – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Крменчик, 8; 2:0 – Крменчик, 23; 3:0 – Копиц, 27; 4:0 – Новак, 71; Кадлец, 83.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2017 23:37
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