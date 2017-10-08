Отбор на ЧМ-2018. Германия разгромила Азербайджан, Норвегия обыграла Северную Ирландию

Подошли к концу три матча отборочного этапа к чемпионату мира-2018.

Сборная Германии крупно выиграла у Азербайджана, Норвегия с минимальным счетом переиграла Северную Ирландию, а Чехия забила пять безответных голов в ворота Сан-Марино.

По итогам группы С Германия пробилась на ЧМ-2018 с первого места, а Северная Ирландия вышла в стыковые матчи.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа С. 10-й тур

Германия – Азербайджан – 5:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Горецка, 9; 1:1 – Шейдаев, 34; 2:1 – Вагнер, 54; 3:1 – Рюдигер, 64; 4:1 – Горецка, 66; 5:1 – Джан, 81.

Норвегия – Северная Ирландия – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Брант, 71 (в свои ворота).

Чехия – Сан-Марино – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Крменчик, 8; 2:0 – Крменчик, 23; 3:0 – Копиц, 27; 4:0 – Новак, 71; Кадлец, 83.