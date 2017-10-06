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    Каррера не боится «кризиса второго года»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не согласен, что существует «кризис второго года» для итальянских тренеров. По его словам, это лишь стечение определенных обстоятельств, которые могут сказаться на карьере любого специалиста, вне зависимости от культурных особенностей.

    – Действительно ли в России хотят ввести систему ВАР?

    – Во-первых, я согласен с Массимилиано Аллегри, что эта система поможет судьям оценивать игру более объективно. Было бы здорово, если бы ВАР ввели в России, но только для определенных ситуаций: назначение пенальти или определение пересек ли мяч линию ворот. Уверен, здесь есть все возможности для этого. ВАР будет полезен всем арбитрам – и русским и итальянским.

    – Все итальянские тренеры, которые выиграли иностранный чемпионат, испытывают проблемы в следующем сезоне. Раньери в прошлом сезоне уволили из «Лестера», совсем недавно та же участь постигла Анчелотти в «Баварии». Не все хорошо и у вашего друга Конте, которые трудится в «Челси». Согласны, что существует «кризис второго года»?

    – Выигрывать чемпионаты два года подряд сложно всем. Такие кризисы случаются с итальянскими тренерами, но они есть и у других специалистов. Дело не в культурных особенностях, а в случайных совпадениях.

    – Как у вас дела с русским языком?

    – Научиться разговаривать по-русски не так-то просто. Хотя я выучил несколько слов, например: «Доброе утро», «хорошо» и «Я понимаю».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.10.2017 08:18
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 октября 2017, 16:43

      держит свою МАРКУ достойный образованный тренер

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 октября 2017, 14:11

      Каррера просто красавчик-и как тренер и как человек.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 октября 2017, 11:10

      надоели эти провокаторы со своими вопросами, а Массимо молодец всегда держится с достоинством.

      6
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 6 октября 2017, 09:42

      А журналюги бесятся никак не могут подковырнуть Кареру

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 6 октября 2017, 09:41

      Респект Карьере!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 6 октября 2017, 08:43

      Журналисты просто охренели! Каждый вопрос Каррере начинается со слова кризис. Сколько можно?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +33553

      oyabun 6 октября 2017, 08:36

      Всем Каррера хорош и как тренер и как человек. Вызывает огромное уважение. Но 2 года уже в России, обещал не раз выучить русский, а воз и ныне там.. Несколько слов.

      6
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 > oyabun 6 октября 2017, 13:20

      Ты хоть представляешь сколько у него работы? Нах этот русский, пусть команде отдается.

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 6 октября 2017, 08:34

      Чего его бояться? Если он уже пришел... )))

      0
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