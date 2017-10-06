Каррера не боится «кризиса второго года»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не согласен, что существует «кризис второго года» для итальянских тренеров. По его словам, это лишь стечение определенных обстоятельств, которые могут сказаться на карьере любого специалиста, вне зависимости от культурных особенностей.

– Действительно ли в России хотят ввести систему ВАР?

– Во-первых, я согласен с Массимилиано Аллегри, что эта система поможет судьям оценивать игру более объективно. Было бы здорово, если бы ВАР ввели в России, но только для определенных ситуаций: назначение пенальти или определение пересек ли мяч линию ворот. Уверен, здесь есть все возможности для этого. ВАР будет полезен всем арбитрам – и русским и итальянским.

– Все итальянские тренеры, которые выиграли иностранный чемпионат, испытывают проблемы в следующем сезоне. Раньери в прошлом сезоне уволили из «Лестера», совсем недавно та же участь постигла Анчелотти в «Баварии». Не все хорошо и у вашего друга Конте, которые трудится в «Челси». Согласны, что существует «кризис второго года»?

– Выигрывать чемпионаты два года подряд сложно всем. Такие кризисы случаются с итальянскими тренерами, но они есть и у других специалистов. Дело не в культурных особенностях, а в случайных совпадениях.

– Как у вас дела с русским языком?

– Научиться разговаривать по-русски не так-то просто. Хотя я выучил несколько слов, например: «Доброе утро», «хорошо» и «Я понимаю».