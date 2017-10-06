Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Каррера не боится «кризиса второго года»

6 октября 2017, 08:18
9

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не согласен, что существует «кризис второго года» для итальянских тренеров. По его словам, это лишь стечение определенных обстоятельств, которые могут сказаться на карьере любого специалиста, вне зависимости от культурных особенностей.

– Действительно ли в России хотят ввести систему ВАР?

– Во-первых, я согласен с Массимилиано Аллегри, что эта система поможет судьям оценивать игру более объективно. Было бы здорово, если бы ВАР ввели в России, но только для определенных ситуаций: назначение пенальти или определение пересек ли мяч линию ворот. Уверен, здесь есть все возможности для этого. ВАР будет полезен всем арбитрам – и русским и итальянским.

– Все итальянские тренеры, которые выиграли иностранный чемпионат, испытывают проблемы в следующем сезоне. Раньери в прошлом сезоне уволили из «Лестера», совсем недавно та же участь постигла Анчелотти в «Баварии». Не все хорошо и у вашего друга Конте, которые трудится в «Челси». Согласны, что существует «кризис второго года»?

– Выигрывать чемпионаты два года подряд сложно всем. Такие кризисы случаются с итальянскими тренерами, но они есть и у других специалистов. Дело не в культурных особенностях, а в случайных совпадениях.

– Как у вас дела с русским языком?

– Научиться разговаривать по-русски не так-то просто. Хотя я выучил несколько слов, например: «Доброе утро», «хорошо» и «Я понимаю».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VIPded
1507268081
Чего его бояться? Если он уже пришел... )))
Ответить
oyabun
1507268216
Всем Каррера хорош и как тренер и как человек. Вызывает огромное уважение. Но 2 года уже в России, обещал не раз выучить русский, а воз и ныне там.. Несколько слов.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1507268610
Журналисты просто охренели! Каждый вопрос Каррере начинается со слова кризис. Сколько можно?
Ответить
АндрейФКСМ
1507272109
Респект Карьере!
Ответить
АндрейФКСМ
1507272177
А журналюги бесятся никак не могут подковырнуть Кареру
Ответить
OfaZavr
1507277428
надоели эти провокаторы со своими вопросами, а Массимо молодец всегда держится с достоинством.
Ответить
Диктор
1507288312
Каррера просто красавчик-и как тренер и как человек.
Ответить
Полная Канистра
1507297385
держит свою МАРКУ достойный образованный тренер
Ответить
Главные новости
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
2
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
1
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
2
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
3
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
7
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
15
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Все новости
Все новости
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
1
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
6
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
4
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
14
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
16
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
9
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
40
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
7
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
17
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+