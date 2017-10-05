Отбор на ЧМ-2018. Сборная Германии победила в Белфасте, норвежцы забили восемь голов в ворота Сан-Марино

Встреча 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 Северная Ирландия – Германия завершилась победой гостей со счетом 3:1. У чемпионов мира голы на счету Себастьяна Руди, Сандро Вагнера и Джошуа Киммиха. В составе хозяев отличился Джош Магеннис.
В параллельной встрече норвежцы обыграли команду Сан-Марино – 8:0.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа C. 9-й тур
Северная Ирландия – Германия – 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Руди, 2; 0:2 – Вагнер, 21; 0:3 – Киммих, 86; 1:3 – Магеннис, 90+3.
Сан-Марино – Норвегия – 0:8 (0:4)
Голы: 0:1 – Хенриксен, 8; 0:2 – Кинг, 14 (с пенальти); 0:3 – Кинг, 17; 0:4 – Эльюнусси, 39; 0:5 – Эльюнусси, 48; 0:6 – Селнаэс, 58; 0:7 – Эльюнусси, 68; 0:8 – Линнес, 87.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)
Источник: Бомбардир.ру