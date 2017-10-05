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    Отбор на ЧМ-2018. Сборная Германии победила в Белфасте, норвежцы забили восемь голов в ворота Сан-Марино

    Встреча 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 Северная ИрландияГермания завершилась победой гостей со счетом 3:1. У чемпионов мира голы на счету Себастьяна Руди, Сандро Вагнера и Джошуа Киммиха. В составе хозяев отличился Джош Магеннис.

    В параллельной встрече норвежцы обыграли команду Сан-Марино – 8:0.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа C. 9-й тур

    Северная Ирландия – Германия – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Руди, 2; 0:2 – Вагнер, 21; 0:3 – Киммих, 86; 1:3 – Магеннис, 90+3.

    Сан-Марино – Норвегия – 0:8 (0:4)

    Голы: 0:1 – Хенриксен, 8; 0:2 – Кинг, 14 (с пенальти); 0:3 – Кинг, 17; 0:4 – Эльюнусси, 39; 0:5 – Эльюнусси, 48; 0:6 – Селнаэс, 58; 0:7 – Эльюнусси, 68; 0:8 – Линнес, 87.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2017 23:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +806

      тигрик 6 октября 2017, 00:56

      В названии 8-0,а в нвости 6-0... Как то определитесь

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