Абдулфаттах – о карьере в Сирии: «Спортивного директора убило снарядом прямо на базе»

Экс-полузащитник молодежной сборной России Басель Абдулфаттах рассказал о ситуации в Сирии. В прошлом году воспитанник «Зенита» на протяжении шести месяцев выступал за местный «Аль-Джаиш».

– Дамаск пострадал от войны меньше других городов. Но что там о ней напоминало?

– Слышал залпы из орудий. Блокпостов много, бомбардировщики постоянно летали – от них еще гул стоял страшный! Ну и автоматные очереди проскакивали.

– Пули летали мимо вас?

– Однажды. Летом, за месяц до моего возвращения в Россию, мы наматывали круги на базе. И тут – выстрелы, пули просвистели прямо рядом с нами, я видел, как они вонзаются в газон. Те, кто поопытнее, тут же легли на землю, а я и еще несколько ребят, пригнувшись, убежали в раздевалку. А на другой стороне поля стояли тренеры и даже не поняли, что произошло – ну, раздалась очередь, и что? Меня потом еще дня два трясло, хотя ребята с юмором отнеслись к этому.

– А снаряды прилетали?

– Когда я уже уехал из Сирии, мне рассказали, что нашего спортивного директора убило от осколков снаряда прямо на нашей базе. Хороший был мужик, позитивный, генерал по званию.

– Кто-то еще пострадал?

– Кажется, нет.

– Вы много раз ездили в другие города на матчи. Как там обстановка?

– В Латакии даже поспокойнее. Там не было блокпостов, люди в форме редко встречались. Это вообще курорт, город ресторанов, а еще там много студентов.В Хомсе играли – там меня даже передернуло, когда я увидел разрушенный квартал. Я такое видел только в фильме «Сталинград»: разбомбленные дома, видно даже комнаты, ванны… Между городами тоже жутковато. На трассе встречаются прострелянные дома, сожженные машины.

Хавбек провел за клуб из Дамаска девять матчей и забил два гола.