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    Абдулфаттах – о карьере в Сирии: «Спортивного директора убило снарядом прямо на базе»

    Экс-полузащитник молодежной сборной России Басель Абдулфаттах рассказал о ситуации в Сирии. В прошлом году воспитанник «Зенита» на протяжении шести месяцев выступал за местный «Аль-Джаиш».

    – Дамаск пострадал от войны меньше других городов. Но что там о ней напоминало?

    – Слышал залпы из орудий. Блокпостов много, бомбардировщики постоянно летали – от них еще гул стоял страшный! Ну и автоматные очереди проскакивали.

    – Пули летали мимо вас?

    – Однажды. Летом, за месяц до моего возвращения в Россию, мы наматывали круги на базе. И тут – выстрелы, пули просвистели прямо рядом с нами, я видел, как они вонзаются в газон. Те, кто поопытнее, тут же легли на землю, а я и еще несколько ребят, пригнувшись, убежали в раздевалку. А на другой стороне поля стояли тренеры и даже не поняли, что произошло – ну, раздалась очередь, и что? Меня потом еще дня два трясло, хотя ребята с юмором отнеслись к этому.

    – А снаряды прилетали?

    – Когда я уже уехал из Сирии, мне рассказали, что нашего спортивного директора убило от осколков снаряда прямо на нашей базе. Хороший был мужик, позитивный, генерал по званию.

    – Кто-то еще пострадал?

    – Кажется, нет.

    – Вы много раз ездили в другие города на матчи. Как там обстановка?

    – В Латакии даже поспокойнее. Там не было блокпостов, люди в форме редко встречались. Это вообще курорт, город ресторанов, а еще там много студентов.В Хомсе играли – там меня даже передернуло, когда я увидел разрушенный квартал. Я такое видел только в фильме «Сталинград»: разбомбленные дома, видно даже комнаты, ванны… Между городами тоже жутковато. На трассе встречаются прострелянные дома, сожженные машины.

    Хавбек провел за клуб из Дамаска девять матчей и забил два гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.10.2017 23:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 6 октября 2017, 12:41

      Да уж...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +504

      xapaycm 6 октября 2017, 08:38

      Вот это виток в карьере, есть что вспомнить. Интересно, как поступило предложение и как он согласился.
      Батя у него сириец, на родину потянуло?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 6 октября 2017, 07:13

      ладно хоть жив остался. а атк непонятно как там еще и в футбол играютт в такой обстановке и разрухе

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 6 октября 2017, 00:38

      ёбаные пиндосы разрушили такую красивую страну

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 6 октября 2017, 00:06

      Война.........................

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25028

      bset 6 октября 2017, 00:05

      Как его вообще туда занесло?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 > bset 6 октября 2017, 00:45

      Он же сириец, в основу Зенита не пробился,и решил продолжить в своей стране,а так же выступать за эту сборную. Но в итоге по скольку он был заигран за молодёжку России,он не мог выступать за сборную Сирии. Через РФС и всевозможные инстанции он 2 года бился,чтобы они просто отправили в ФИФА нужную бумажку,что он не играл за основную команду и не будет является игроком сборной России,но бюрократия победила и он завершил карьеру и открыл у нас бизнес. Теперь вот его младший брат будет пробовать через академию пробиваться в основу Зенита

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