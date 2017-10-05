Лукаку не сыграет с Боснией из-за травмы лодыжки

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит встречу 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 против команды Боснии и Герцеговины, который состоится 7-го октября. Об этом сообщил бельгийский журналист Кристоф Терье.

Согласно источнику, 24-летний форвард «Манчестер Юнайтед» получил микротравму лодыжки. При этом он может принять участие в игре против Кипра 10-го октября.

В текущем сезоне Лукаку забил 11 голов и отдал одну результативную передачу в 10-ти играх за клуб. Он пополнил состав «красных дьяволов» в июле, перейдя из «Эвертона» за 84,7 миллиона евро.