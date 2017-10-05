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    Лукаку не сыграет с Боснией из-за травмы лодыжки

    Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит встречу 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 против команды Боснии и Герцеговины, который состоится 7-го октября. Об этом сообщил бельгийский журналист Кристоф Терье.

    Согласно источнику, 24-летний форвард «Манчестер Юнайтед» получил микротравму лодыжки. При этом он может принять участие в игре против Кипра 10-го октября.

    В текущем сезоне Лукаку забил 11 голов и отдал одну результативную передачу в 10-ти играх за клуб. Он пополнил состав «красных дьяволов» в июле, перейдя из «Эвертона» за 84,7 миллиона евро.

    Источник: Twitter

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    05.10.2017 22:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 5 октября 2017, 23:04

      Лишь бы не травмировал то, о чём поют фаны МЮ. У них там каждый сантиметр на учёте.

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