Аленичев стал лучшим тренером ФНЛ в сентябре

Лучшим тренером сентября в ФНЛ стал главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев. За прошедший месяц красноярцы выиграли четыре матча, включая поединок с прямым конкурентом за победу в первенстве «Крыльями Советов», и два раза сыграли вничью – с «Кубанью» и «Томью» в гостях. «Енисей» – одна из двух команд лиги (наряду с «Сибирью»), не проигрывавшая в сентябре – завершила месяц единоличным лидером турнира.

«Поздравляем Дмитрия Анатольевича с этим успехом!» – говорится в поздравлении лиги.