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    Аленичев стал лучшим тренером ФНЛ в сентябре

    Лучшим тренером сентября в ФНЛ стал главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев. За прошедший месяц красноярцы выиграли четыре матча, включая поединок с прямым конкурентом за победу в первенстве «Крыльями Советов», и два раза сыграли вничью – с «Кубанью» и «Томью» в гостях. «Енисей» – одна из двух команд лиги (наряду с «Сибирью»), не проигрывавшая в сентябре – завершила месяц единоличным лидером турнира.

    «Поздравляем Дмитрия Анатольевича с этим успехом!» – говорится в поздравлении лиги.

    Источник: ФНЛ

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    05.10.2017 10:30
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +1426

      VSt 22 октября 2017, 20:58

      Следим, ждем. Желаем успеха.
      И верим. Всё у него получится.

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 15 октября 2017, 14:57

      Что толку сравнивать ФНЛ и РФПЛ? Нет у него тренерской жилки. Тактически слаб, мотивировать не умеет. Тренер для ФНЛ или аутсайдера РФПЛ. Для количества в обойме тренеров, которые кочуют каждый сезон из клуба в клуб. Типа Скрипченко.

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 7 октября 2017, 17:28

      Дмитрию новых побед! Ждём в РФПЛ!

      0
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      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 5 октября 2017, 13:23

      Молодец Дмитрий, видно что есть будущее у него. Так держать.

      1
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 5 октября 2017, 12:57

      Красава Дмитрий!!!! В Спартаке просто другая политика, там хотят побольше бабла и при этом играть бестолково, не повышая своё мастерство, считая себя афигенным игроком (например Дзюбиньё)!!!! Плюс в спартаке нет коллектива, таким сбродом тяжело управлять.

      0
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      Рейтинг: +8891

      GoLenaStop 5 октября 2017, 12:25

      Молодец!

      2
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      Рейтинг: +1351

      15112007 5 октября 2017, 12:04

      Красава, что сказать...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 5 октября 2017, 12:00

      Аленичев молодец!

      4
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      Рейтинг: +25028

      bset 5 октября 2017, 11:50

      Аленичев молодец. А Спартак - это просто случайность. Мало кто из тренеров в последнее время там добивался успеха. Может, это заговоренный клуб? В любом случае, лучше после выхода в РФПЛ дальше продолжить работать в этом клубе и постепенно занимать места все выше.

      3
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 5 октября 2017, 11:46

      Дима молодец! Удачи ему.

      2
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