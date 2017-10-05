Сарычев не увидел неуважения со стороны сборной Южной Кореи

Советский голкипер Валерий Сарычев, проживающий уже 26 лет в Южной Корее, рассказал о лидерах азиатской сборной. По его словам, то, что с Россией сыграют исключительно легионеры – не говорит о неуважении к сопернику.

Напомним, что футболисты национальной команды на базе в Новогорске проходят подготовительный сбор перед товарищескими играми со сборной Южной Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября).

— За сборную Южной Корея в матче с Россией сыграют исключительно легионеры. Можно ли считать неуважением решение сыграть неоптимальным составом?

— Подобное случается не в первый раз. Ставка сделана на игроков, выступающих в Англии, Германии и даже Японии. Не думайте, что речь идет о какой-то расслабленности. Просто в Корейской лиге остался последний тур, который состоится 8 октября. Определяются первая и вторая шестерки, внутри которых командам предстоит сыграть в один круг между собой. Именно по этой причине решили не брать игроков из местной лиги.

— Но России грех жаловаться на уровень соперника, ведь в Москву приедут представители английской Премьер-лиги, немецкой бундеслиги, французской лиги 1.

— Конечно. Если людей приглашают в такие лиги, значит они что-то из себя представляют. Но есть и проблема. Речь о сыгранности. Часть команды в среду вылетела в Москву, некоторые ребята прилетят позднее. Вместе они проведут всего несколько дней. В матчах отборочного турнира ЧМ-2018 Южная Корея играла оптимальным составом, но раньше подобные легионерские составы в товарищеских играх уже практиковались. Никакого пренебрежения нет, но каждый преследует свои цели. Корейцы вышли на чемпионат мира, сейчас будут просмотрены несколько новых перспективных ребят.

— Сон Хен Мин из «Тоттенхэма» — главная звезда сборной?

— На мой взгляд, в сборной он не очень-то хорошо играет. У него, правда, были проблемы со Штилике. Что-то между собой они тогда не поделили. В «Тоттенхеме» он, конечно, играет. Но там и исполнители рядом хорошие. Здесь ему надо быть лидером, но в ответственные моменты он себя не проявляет.

— А кто лидер? Капитан Ки Сон Ен из «Суонси»?

— Знаете, он тоже иногда не попадает в игру. Существует костяк, но явного лидера, способного повести за собой команды, я не вижу. Может что-то изменится после смены главного тренера. Теперь им стал кореец Син Тхэ Ен, с которым я семь лет играл в одной команде.