Бутенко заявил, что в РФПЛ для видеоповторов не хватит судей

Болтун придумал отмаз лишь бы не дать ввести повторы! Зачем нужны для этой функции судьи, вполне достаточно видеокамер и оператора, а ты должен принять ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ, которое ТЫ очень не любишь, грёбаный взяточник!!
Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал планирующееся введение в РФПЛ системы видеоповторов. По словам функционера, проблемой может стать кадровый вопрос.
«Вопросов в этой истории пока больше, чем ответов, как в любом новом начинании. Это новый пласт развития арбитража. Даже по процедуре прохождения, кто будет видеоассистентом, кто будет видеосудьей.
Решение можно принять, но как претворять его в жизнь пока неясно. Дефицит кадров есть, в других случаях, насколько мне известно, за монитором сидели арбитры, но у нас на все игры арбитров не хватит», – заявил Бутенко.
Президент РФПЛ Сергей Прядкин анонсировал появление видеоповторов в РФПЛ в следующем сезоне.