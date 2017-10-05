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    Бутенко заявил, что в РФПЛ для видеоповторов не хватит судей

    Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал планирующееся введение в РФПЛ системы видеоповторов. По словам функционера, проблемой может стать кадровый вопрос.

    «Вопросов в этой истории пока больше, чем ответов, как в любом новом начинании. Это новый пласт развития арбитража. Даже по процедуре прохождения, кто будет видеоассистентом, кто будет видеосудьей.

    Решение можно принять, но как претворять его в жизнь пока неясно. Дефицит кадров есть, в других случаях, насколько мне известно, за монитором сидели арбитры, но у нас на все игры арбитров не хватит», – заявил Бутенко.

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин анонсировал появление видеоповторов в РФПЛ в следующем сезоне.

    Источник: Р-Спорт

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    05.10.2017 01:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 5 октября 2017, 21:05

      Болтун придумал отмаз лишь бы не дать ввести повторы! Зачем нужны для этой функции судьи, вполне достаточно видеокамер и оператора, а ты должен принять ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ, которое ТЫ очень не любишь, грёбаный взяточник!!

      0
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 5 октября 2017, 12:51

      так сам иди и смотри в оба монитора, а то только языком трепать и бабло стричь

      0
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 5 октября 2017, 10:50

      Во, мля, на полтораста миллионов десятка судей нет? Во дожили под чутким руководством всяких Мудко и Будогосских. Путин бы узнал...

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      Рейтинг: +2867

      nemolod 5 октября 2017, 10:25

      Для 8 еженедельных матчей РФПЛ судей вполне достаточно,а для вивидеоассистентов можно приглашать судей из ФНЛ,второй лиги!

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