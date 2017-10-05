Бутенко заявил, что в РФПЛ для видеоповторов не хватит судей

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал планирующееся введение в РФПЛ системы видеоповторов. По словам функционера, проблемой может стать кадровый вопрос.

«Вопросов в этой истории пока больше, чем ответов, как в любом новом начинании. Это новый пласт развития арбитража. Даже по процедуре прохождения, кто будет видеоассистентом, кто будет видеосудьей.

Решение можно принять, но как претворять его в жизнь пока неясно. Дефицит кадров есть, в других случаях, насколько мне известно, за монитором сидели арбитры, но у нас на все игры арбитров не хватит», – заявил Бутенко.

Президент РФПЛ Сергей Прядкин анонсировал появление видеоповторов в РФПЛ в следующем сезоне.