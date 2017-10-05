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  • Бутенко заявил, что в РФПЛ для видеоповторов не хватит судей

Бутенко заявил, что в РФПЛ для видеоповторов не хватит судей

5 октября 2017, 01:36
4

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал планирующееся введение в РФПЛ системы видеоповторов. По словам функционера, проблемой может стать кадровый вопрос.

«Вопросов в этой истории пока больше, чем ответов, как в любом новом начинании. Это новый пласт развития арбитража. Даже по процедуре прохождения, кто будет видеоассистентом, кто будет видеосудьей.

Решение можно принять, но как претворять его в жизнь пока неясно. Дефицит кадров есть, в других случаях, насколько мне известно, за монитором сидели арбитры, но у нас на все игры арбитров не хватит», – заявил Бутенко.

Президент РФПЛ Сергей Прядкин анонсировал появление видеоповторов в РФПЛ в следующем сезоне.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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nemolod
1507188324
Для 8 еженедельных матчей РФПЛ судей вполне достаточно,а для вивидеоассистентов можно приглашать судей из ФНЛ,второй лиги!
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paracetamol
1507189820
Во, мля, на полтораста миллионов десятка судей нет? Во дожили под чутким руководством всяких Мудко и Будогосских. Путин бы узнал...
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Garrincha58
1507197085
так сам иди и смотри в оба монитора, а то только языком трепать и бабло стричь
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Fan Loko mik
1507226704
Болтун придумал отмаз лишь бы не дать ввести повторы! Зачем нужны для этой функции судьи, вполне достаточно видеокамер и оператора, а ты должен принять ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ, которое ТЫ очень не любишь, грёбаный взяточник!!
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