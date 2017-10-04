По словам Прядкина, видеоповторы в РФПЛ появятся не раньше следующего сезона

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, как прошло обсуждение введения в соревновании видеоповторов. По словам функционера, система начнет работать в лиге только со следующего сезона.

– В повестке дня значился вопрос, исходя из поручения премьер-лиги о проведении аналитики по практике применения видеоповторов. Работник РФПЛ доложил о том, какие системы существуют, как они применяются, какие этапы необходимо пройти.

Мы понимаем, что это прерогатива РФС, но, учитывая поручение Виталия Леонтьевича Мутко проработать этот вопрос, это было сделано – в том числе с участием клубов РФПЛ; в частности, «Краснодара».

Правление, рассмотрев вопрос, решило, что это помощь судьям в решении спорных вопросов. И потому обратились в РФС.

– То есть теперь РФС должен заключить трехсторонний договор с ИФАБ и ФИФА, а реализация пройдет в три этапа?

– Да. Сначала договор, потом три этапа – подготовки и анализа, учебный и тестовый режим, после чего – уже в прямом эфире. В рекомендациях ФИФА сказано, сколько необходимо провести тестовых матчей. Если не ошибаюсь, в районе 20-23 матчей, чтобы обкатать оборудование и подготовить специалистов. Это достаточно емкий процесс.

– Когда может начаться прямой эфир?

– Мое мнение – если получится ко второй половине чемпионата провести соответствующие подготовительные мероприятия, это здорово. Но, наверное, речь стоит вести о следующем сезоне.