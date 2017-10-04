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  • По словам Прядкина, видеоповторы в РФПЛ появятся не раньше следующего сезона

По словам Прядкина, видеоповторы в РФПЛ появятся не раньше следующего сезона

4 октября 2017, 20:22
2

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, как прошло обсуждение введения в соревновании видеоповторов. По словам функционера, система начнет работать в лиге только со следующего сезона.

– В повестке дня значился вопрос, исходя из поручения премьер-лиги о проведении аналитики по практике применения видеоповторов. Работник РФПЛ доложил о том, какие системы существуют, как они применяются, какие этапы необходимо пройти.

Мы понимаем, что это прерогатива РФС, но, учитывая поручение Виталия Леонтьевича Мутко проработать этот вопрос, это было сделано – в том числе с участием клубов РФПЛ; в частности, «Краснодара».

Правление, рассмотрев вопрос, решило, что это помощь судьям в решении спорных вопросов. И потому обратились в РФС.

– То есть теперь РФС должен заключить трехсторонний договор с ИФАБ и ФИФА, а реализация пройдет в три этапа?

– Да. Сначала договор, потом три этапа – подготовки и анализа, учебный и тестовый режим, после чего – уже в прямом эфире. В рекомендациях ФИФА сказано, сколько необходимо провести тестовых матчей. Если не ошибаюсь, в районе 20-23 матчей, чтобы обкатать оборудование и подготовить специалистов. Это достаточно емкий процесс.

– Когда может начаться прямой эфир?

– Мое мнение – если получится ко второй половине чемпионата провести соответствующие подготовительные мероприятия, это здорово. Но, наверное, речь стоит вести о следующем сезоне.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (2)
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paracetamol
1507138164
Прядкин: тормозим сколько могем. А Вы уж, свистушки, постарайтесь пока, да нам не забывайте отстегивать.
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Zubo
1507144881
Господи,только не это, спасибо бог от этого ужаса...
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