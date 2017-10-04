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    Мутко: «Кокорин – уже другой человек. Он привел себя в оптимальное состояние»

    Глава РФС Виталий Мутко поделился мнением о нападающем «Зенита» Александре Кокорине в текущем сезоне.

    «Я посмотрел все данные. Это уже другой человек. Это спортсмен! Он сегодня привел себя в оптимальное состояние как футболист, и надеюсь, что сделал определенные выводы в человеческом плане.

    Мы видим, что сейчас он увлечен футболом, получает удовольствие и наслаждение. Хочется, чтобы это сохранялось. Он стал футболистом. И это пример многим парням, которые годами подают надежды, а потом исчезают.

    Обстановка в сборной хорошая. Все мотивированы. Товарищеские матчи помогут сделать еще шаг вперед. Проводится большая работа, в том числе по восстановлению – у команды очень хороший доктор. Тренеры постоянно что-то придумывают», – сказал Мутко.

    На счету Кокорина 15 голов и три голевые передачи в 18-ти играх всех турниров.

    Ранее главный тренер петербургского клуба Роберто Манчини сказал, что 26-летний форвард способен прогрессировать дальше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.10.2017 15:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 4 октября 2017, 15:42

      ЭТОТ МНОГОЛИКИЙ КОКОРИН !

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