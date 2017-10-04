Мутко: «Кокорин – уже другой человек. Он привел себя в оптимальное состояние»

Глава РФС Виталий Мутко поделился мнением о нападающем «Зенита» Александре Кокорине в текущем сезоне.

«Я посмотрел все данные. Это уже другой человек. Это спортсмен! Он сегодня привел себя в оптимальное состояние как футболист, и надеюсь, что сделал определенные выводы в человеческом плане.

Мы видим, что сейчас он увлечен футболом, получает удовольствие и наслаждение. Хочется, чтобы это сохранялось. Он стал футболистом. И это пример многим парням, которые годами подают надежды, а потом исчезают.

Обстановка в сборной хорошая. Все мотивированы. Товарищеские матчи помогут сделать еще шаг вперед. Проводится большая работа, в том числе по восстановлению – у команды очень хороший доктор. Тренеры постоянно что-то придумывают», – сказал Мутко.

На счету Кокорина 15 голов и три голевые передачи в 18-ти играх всех турниров.

Ранее главный тренер петербургского клуба Роберто Манчини сказал, что 26-летний форвард способен прогрессировать дальше.