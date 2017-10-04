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    Промес: «С придирками к Каррере можно дойти до абсурда»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что внутри команды нет никакого заговора против главного тренера Массимо Карреры. Футболист считает, что все подобные придирки со стороны могут дойти до абсурда.

    — Я не обращаю внимания на всю ерунду в прессе — предпочитаю просто делать свою работу. В прошлом сезоне Массимо был лучшим тренером, а теперь у команды якобы разладились с ним отношения. Он привел нас к титулу, с тех прошло всего три месяца. Что изменилось-то? Может, вы объясните?

    — Никакого разлада между Каррерой и игроками нет?

    — Каррера — классный тренер и превосходный человек, вот что я знаю. Об остальном спросите его самого или других игроков. Иногда Массимо эмоционален, но мне это нравится.

    Лично я не понимаю, в чем вообще проблема. Врать мне незачем. Но зачем выдумывать скандал на пустом месте? Давайте я тоже начну придираться ко всему подряд. У тебя прическа не в порядке, а ему не идут ботинки… Так можно дойти до абсурда.

    — В Мариборе Каррера заменил вас по ошибке?

    — Да, ему сказали, что я травмирован, а это было не так. Но я спокойно ушел с поля и пожал руку тренеру. Я уже и забыл этот момент, ничего в нем такого нет. Во-первых, тренер решает, кого менять. Во-вторых, ошибки случаются у всех. Мы стараемся оборачивать такое в шутку. Я на поле тоже допускаю ошибки — и что?

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.10.2017 11:15
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 4 октября 2017, 14:22

      Если уж до Карреры до..бываться, то что про остальных тренеров говорить..

      3
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Чикомас 4 октября 2017, 14:26

      Лучших и нестандартных всегда будут хаять, ибо серые мышки никому не интересны, на них кассу не сделаешь.

      11
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    • ...
      Рейтинг: +371

      multi1984 4 октября 2017, 13:29

      Квинси не сливает,но что делают "уставшие" россияне?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 октября 2017, 13:24

      Братуха, мало быть лучшим, пора стать лидером.

      9
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      Рейтинг: +678

      Пастырь > Одинокий волк Маквейд 4 октября 2017, 14:11

      Мне кажется он и так лидер. Вспомни Спартак Аленичева, почти все играли на Промеса. При Каррере он стал частью команды. Поэтому его потеря сегодня не так сильно сказывается. Хотя безусловно с Квинси была бы другая игра.

      2
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Пастырь 4 октября 2017, 14:24

      Квинси, безусловно, лидер Спартака по показателям, причем из сезона в сезон. Я очень доволен его игрой, он не заносится, не врубает звезду и прогрессирует. Я просто хочу, чтобы он в играх, когда фатально не прет, больше брал на себя и переламывал ситуацию.

      10
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      Рейтинг: +113

      4ekucT911 4 октября 2017, 13:23

      просто умница! побольше бы игроков с российскими паспортами, которые также бы бились на поле!

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 октября 2017, 13:20

      МОЛОДЦА!!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 октября 2017, 13:15

      Играйте так, чтоб ни одно чмо о Каррере не заикалось.

      8
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 4 октября 2017, 12:54

      Антоха, русская мудрость гласит - на каждый роток не накинешь платок. Эти рты нужно затыкать кляпом, т.е. результатом и игры с Севильей вам в помощь.

      10
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 4 октября 2017, 12:35

      Меня отец в 6 лет привел на Спартак - Динамо, я тогда увидел, как спартачи болеют за команду, услышал кричалки - В Союзе нет еще пока команды лучше Спартака. От Москвы до Гималаев король воздуха Дасаев. Кто болеет за Торпедо, тот родился от соседа, а сосед он не дурак, он болеет за Спартак. И тд и тп. С тех пор только убедился, что есть единственная НАРОДНАЯ команда и куча завистников, которых бесит простой факт, что их команда НИКОГДА НЕ БУДЕТ НАРОДНОЙ. НИКОГДА!!!!!

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 4 октября 2017, 12:30

      уже не первый десяток лет прессе нужно лишь малое упоминание про Спартак, дальше раздуют сами

      0
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 > piligrim1986 4 октября 2017, 13:16

      Потому что самая популярная команда в России! Прессе нужны рейтинговые новости!

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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 4 октября 2017, 12:14

      В прессе море молодых придурков, никогда не выходивших на футбольное поле и не знающих, сколько у игроков синяков на ногах и что ноги после игры распухшие от ударов. Они мяч только у заднего стекла своей машины возят, не обращай внимание на их мнение.

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