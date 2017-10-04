Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Промес: «С придирками к Каррере можно дойти до абсурда»

4 октября 2017, 11:15
22

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что внутри команды нет никакого заговора против главного тренера Массимо Карреры. Футболист считает, что все подобные придирки со стороны могут дойти до абсурда.

— Я не обращаю внимания на всю ерунду в прессе — предпочитаю просто делать свою работу. В прошлом сезоне Массимо был лучшим тренером, а теперь у команды якобы разладились с ним отношения. Он привел нас к титулу, с тех прошло всего три месяца. Что изменилось-то? Может, вы объясните?

— Никакого разлада между Каррерой и игроками нет?

— Каррера — классный тренер и превосходный человек, вот что я знаю. Об остальном спросите его самого или других игроков. Иногда Массимо эмоционален, но мне это нравится.

Лично я не понимаю, в чем вообще проблема. Врать мне незачем. Но зачем выдумывать скандал на пустом месте? Давайте я тоже начну придираться ко всему подряд. У тебя прическа не в порядке, а ему не идут ботинки… Так можно дойти до абсурда.

— В Мариборе Каррера заменил вас по ошибке?

— Да, ему сказали, что я травмирован, а это было не так. Но я спокойно ушел с поля и пожал руку тренеру. Я уже и забыл этот момент, ничего в нем такого нет. Во-первых, тренер решает, кого менять. Во-вторых, ошибки случаются у всех. Мы стараемся оборачивать такое в шутку. Я на поле тоже допускаю ошибки — и что?

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Каррера Массимо
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1507105545
Сейчас Карьера вроде выиграл купленный матч и на коне, а что будет, когда проиграет некупленный?
Ответить
Randy Ram
1507105586
Всё чётко, всё по делу. Молодец, Квинси!
Ответить
Приус
1507106750
Зачет, братуха, делайте свое дело и не слушайте, что моськи тявкают.
Ответить
Диктор
1507108318
Промес красава-сказал все по делу и главное правильно.
Ответить
СШГЭС
1507108453
В прессе море молодых придурков, никогда не выходивших на футбольное поле и не знающих, сколько у игроков синяков на ногах и что ноги после игры распухшие от ударов. Они мяч только у заднего стекла своей машины возят, не обращай внимание на их мнение.
Ответить
Сибирь за Спартак
1507109756
Меня отец в 6 лет привел на Спартак - Динамо, я тогда увидел, как спартачи болеют за команду, услышал кричалки - В Союзе нет еще пока команды лучше Спартака. От Москвы до Гималаев король воздуха Дасаев. Кто болеет за Торпедо, тот родился от соседа, а сосед он не дурак, он болеет за Спартак. И тд и тп. С тех пор только убедился, что есть единственная НАРОДНАЯ команда и куча завистников, которых бесит простой факт, что их команда НИКОГДА НЕ БУДЕТ НАРОДНОЙ. НИКОГДА!!!!!
Ответить
Сибирь за Спартак
1507110840
Антоха, русская мудрость гласит - на каждый роток не накинешь платок. Эти рты нужно затыкать кляпом, т.е. результатом и игры с Севильей вам в помощь.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1507112141
Играйте так, чтоб ни одно чмо о Каррере не заикалось.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1507112696
Братуха, мало быть лучшим, пора стать лидером.
Ответить
Чикомас
1507116142
Если уж до Карреры до..бываться, то что про остальных тренеров говорить..
Ответить
Главные новости
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
1
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
7
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
14
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
16
Все новости
Все новости
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
1
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
6
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
3
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
13
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
2
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
16
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
9
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
40
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
7
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+