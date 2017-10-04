Промес: «С придирками к Каррере можно дойти до абсурда»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что внутри команды нет никакого заговора против главного тренера Массимо Карреры. Футболист считает, что все подобные придирки со стороны могут дойти до абсурда.

— Я не обращаю внимания на всю ерунду в прессе — предпочитаю просто делать свою работу. В прошлом сезоне Массимо был лучшим тренером, а теперь у команды якобы разладились с ним отношения. Он привел нас к титулу, с тех прошло всего три месяца. Что изменилось-то? Может, вы объясните?

— Никакого разлада между Каррерой и игроками нет?

— Каррера — классный тренер и превосходный человек, вот что я знаю. Об остальном спросите его самого или других игроков. Иногда Массимо эмоционален, но мне это нравится.

Лично я не понимаю, в чем вообще проблема. Врать мне незачем. Но зачем выдумывать скандал на пустом месте? Давайте я тоже начну придираться ко всему подряд. У тебя прическа не в порядке, а ему не идут ботинки… Так можно дойти до абсурда.

— В Мариборе Каррера заменил вас по ошибке?

— Да, ему сказали, что я травмирован, а это было не так. Но я спокойно ушел с поля и пожал руку тренеру. Я уже и забыл этот момент, ничего в нем такого нет. Во-первых, тренер решает, кого менять. Во-вторых, ошибки случаются у всех. Мы стараемся оборачивать такое в шутку. Я на поле тоже допускаю ошибки — и что?