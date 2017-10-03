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    Фурсенко: «Сборная России усилилась одним из самых сильных игроков в Европе»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал вызов нападающего петербургской команды Александра Кокорина в сборную России после длительного перерыва.

    Напомним, что форвард был вызван Станиславом Черчесовым на контрольные матчи с Южной Кореей и Ираном.

    «Никаких особенных чувств в связи с возвращением Кокорина в сборную не испытываю – это просто данность. Знаю, что Саша – один из самых сильных игроков в Европе, и меня радует, что российская сборная усилилась таким футболистом», — сказал Фурсенко.

    В нынешнем сезоне Кокорин провел 18 матчей, в которых записал на свой счет 15 голов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.10.2017 23:15
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +3795

      serppion 4 октября 2017, 12:34

      "И результат будет, увидите", — ответил один из самых сильных чинуш в Европе Фурсенко.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 октября 2017, 11:11

      Какие громкие слова, смотрите как бы завтра его снова в грязь втаптывать не пришлось.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Ali77 4 октября 2017, 08:44

      Его вчерашний разговор с Путиным понравился)) особенно когда Володя взгляд в небо пустил))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6331

      Добрый Бобер 4 октября 2017, 08:15

      Я, прям, вижу как Роналду и Месси встревожились от появления конкурента.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 4 октября 2017, 08:09

      Он вообще то думает, что несет...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 октября 2017, 07:55

      Посмеялся от всей Души,развеселил спору нет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 октября 2017, 07:50

      Ну все сейчас опять в Арсенал начнет переходить лучший то из лучших

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3654

      АртурZaСМ 4 октября 2017, 07:17

      Не слишком ли громкое заявление парень всего то пару месяцев НОРМАЛЬНО играет...?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +198

      ded-53 4 октября 2017, 06:56

      Сколько молчал, ну пускай поговорит нам же интересней и смешнее

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 октября 2017, 04:43

      Не перехвалите Кокошу....а то опять корона на голове зацветет )))

      1
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