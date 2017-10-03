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  • Фурсенко: «Сборная России усилилась одним из самых сильных игроков в Европе»

Фурсенко: «Сборная России усилилась одним из самых сильных игроков в Европе»

3 октября 2017, 23:15
27

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал вызов нападающего петербургской команды Александра Кокорина в сборную России после длительного перерыва.

Напомним, что форвард был вызван Станиславом Черчесовым на контрольные матчи с Южной Кореей и Ираном.

«Никаких особенных чувств в связи с возвращением Кокорина в сборную не испытываю – это просто данность. Знаю, что Саша – один из самых сильных игроков в Европе, и меня радует, что российская сборная усилилась таким футболистом», — сказал Фурсенко.

В нынешнем сезоне Кокорин провел 18 матчей, в которых записал на свой счет 15 голов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Кокорин Александр Фурсенко Сергей
Комментарии (27)
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paracetamol
1507062280
Самый сильный Дзюба дома остался.
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mikitka
1507063113
Фурсенко забыл добавить, что transfermarkt оценивает "одного из сильнейших в Европе" всего в €7,5 млн. из-за санкций...
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DOCTOR PENALTY
1507063570
...., а также один из самых сильных раз......ев в Европе. Такие челы разлагают коллектив, без таких команды играют как правило лучше, чем с ними. Черчесов сильно рискует, он ему ещё покажет УСЫ. А Фурсенко будет не при делах, у нас же никто ни за что никогда не отвечает.
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ufos73
1507065156
По моему они с Орловым из одной палаты интервью дают )))
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Павел Амурский
1507069720
Еще бы спартаковцев повыгонять, один балласт из них в сборной.
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Berdchanin
1507079067
Поиграет до зимы нормально, а потом прям перед ЧМ сольётся. Смолов также
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MrSmit
1507080896
Воры.
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Диктор
1507092901
Посмеялся от всей Души,развеселил спору нет.
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chempion_cska
1507093763
Он вообще то думает, что несет...
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Добрый Бобер
1507094108
Я, прям, вижу как Роналду и Месси встревожились от появления конкурента.
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