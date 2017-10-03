Фурсенко: «Сборная России усилилась одним из самых сильных игроков в Европе»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал вызов нападающего петербургской команды Александра Кокорина в сборную России после длительного перерыва.

Напомним, что форвард был вызван Станиславом Черчесовым на контрольные матчи с Южной Кореей и Ираном.

«Никаких особенных чувств в связи с возвращением Кокорина в сборную не испытываю – это просто данность. Знаю, что Саша – один из самых сильных игроков в Европе, и меня радует, что российская сборная усилилась таким футболистом», — сказал Фурсенко.

В нынешнем сезоне Кокорин провел 18 матчей, в которых записал на свой счет 15 голов.