Источник: Головин пропустит около полутора недель

Хавбек ЦСКА Александр Головин, получивший повреждение связок голеностопного сустава в матче 12-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:0), будет восстанавливаться около полутора недель.

Напомним, несмотря на травму, 21-летний футболист прибудет в расположение сборной России накануне товарищеских поединков с Южной Кореей и Ираном.

«У Головина надрыв связок голеностопного сустава, выбыл ориентировочно на полторы недели. В сборную поедет, врачи там посмотрят, после этого будет принято решение: лечат в клубе или в сборной», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

Таким образом существует большая вероятность, что Головин сможет выйти на поле во встрече 13-го тура Премьер-лиги с «Краснодаром», которая состоится 14 октября.