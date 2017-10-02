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    Источник: Головин пропустит около полутора недель

    Хавбек ЦСКА Александр Головин, получивший повреждение связок голеностопного сустава в матче 12-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:0), будет восстанавливаться около полутора недель.

    Напомним, несмотря на травму, 21-летний футболист прибудет в расположение сборной России накануне товарищеских поединков с Южной Кореей и Ираном.

    «У Головина надрыв связок голеностопного сустава, выбыл ориентировочно на полторы недели. В сборную поедет, врачи там посмотрят, после этого будет принято решение: лечат в клубе или в сборной», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

    Таким образом существует большая вероятность, что Головин сможет выйти на поле во встрече 13-го тура Премьер-лиги с «Краснодаром», которая состоится 14 октября.

    Источник: Р-Спорт

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    02.10.2017 12:37
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