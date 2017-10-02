Эдер: «Каждый забитый мяч помогает мне быстрее вписаться в «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Эдер рассказал, что постепенно адаптируется в своей новой команде, что сказывается и на его результативности. Футболист также получил вызов в национальную команду Португалии на ближайшие матчи после полугодового отсутствия в сборной.

Напомним, что Эдер пополнил состав железнодорожников в августе, перейдя из «Лилля» на правах аренды. В текущем сезоне на его счету два гола и одна голевая передача в семи встречах всех турниров.

— Забить в матче с «Динамо» было важно и лично для меня, и для моей команды, потому что «Локомотиву» нужны очки. Мы продолжаем побеждать, и это самое главное.

— Насколько этот гол придаст вам уверенности в новой для вас команде?

— Я не проходил предсезонную подготовку с «Локомотивом», поэтому не так просто с ходу было влиться в команду. Сейчас я постепенно набираю кондиции, вхожу в игровой ритм, и каждый забитый мяч помогает мне быстрее вписаться в «Локо».

— После полугодичной паузы вас вновь вызвали в сборную Португалии. Что чувствовали, когда узнали об этом?

— Конечно, это очень радостное для меня событие. Я улетаю на сбор португальской команды завтра в отличном настроении. Постараюсь и в своей сборной работать с полной самоотдачей, после чего вернуться в «Локомотив» с таким же настроем и продолжать побеждать в чемпионате России.

— Как вы думаете, у вашего партнера по «Локо» и соотечественника Мануэля Фернандеша есть шансы привлечь внимание наставника португальской сборной Фернанду Сантуша и заслужить вызов в национальную команду?

— Думаю, у Мануэля есть вполне реальные шансы получить приглашение в сборную Португалии. Ману — фантастический игрок, которые умеет и отдавать прекрасные передачи, и забивать голы. Но решение в итоге принимает главный тренер сборной, поэтому мне трудно сказать, когда Фернандеш окажется в составе национальной команды.

— Может быть, вы составите протекцию Мануэлю в беседе с главным тренером?

— Я не могу говорить с тренером на такие темы (смеется).

— Мануэль помогает вам побыстрее адаптироваться в «Локомотиве»?

— Да, конечно! Но не только он, а Гильерме, братья Миранчуки, да и все другие игроки делают все, чтобы как можно быстрее освоился в команде. Думаю, у меня получится адаптироваться здесь настолько быстро, насколько это возможно.

— Вы ожидали, что в России, в Москве будет так холодно уже в конце сентября — начале октября?

— Безусловно, я был готов к этому (улыбается). Меня об этом предупреждали многие, в том числе и Ману, когда я только собирался в Россию. Когда я только прилетел сюда, застал несколько солнечных дней, но был в курсе, что в следующем месяце в вашей стране станет значительно холоднее.