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    ЦСКА подтвердил, что потерял Дзагоева на месяц

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, получивший травму перед игрой с «Уфой», может пропустить около четырех недель. У футболиста повреждение ахиллова сухожилия. Об этом рассказал врач команды Шагабудтин Керимов.

    «У Дзагоева травма в области ахиллова сухожилия. Срок восстановления может составить до четырех недель», – рассказал Керимов.

    В этом сезоне чемпионата России Дзагоев провел за ЦСКА 11 матчей, забив гол и отдав четыре голевых паса.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    01.10.2017 17:19
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +63

      RBW_ 2 октября 2017, 06:41

      Здоровья!!!

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 2 октября 2017, 00:29

      Да ..... постоянно травмы , "хрустальный" паренёк .

      0
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      Рейтинг: +289

      mango 1 октября 2017, 22:51

      Лучше бы Горчар молодняу выпустил

      0
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 1 октября 2017, 18:41

      Пора в Аланию...какая тебе сборная

      1
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 1 октября 2017, 18:07

      Ему нужно клуб менять... Может еще где-то попрет.

      0
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      Рейтинг: +702

      19element87 > Kotofey75 1 октября 2017, 18:24

      нужно ехать в чемп где силовой борьбы поменьше!!! к примеру испанский!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > 19element87 1 октября 2017, 18:50

      Да как сказать.. Это не Жано, на которого дышать нельзя. Просто не фартит ему мне кажется...

      2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 1 октября 2017, 18:01

      Дзагоев новый Гонсалес...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 1 октября 2017, 17:54

      "Хрустальный " Алан,не везёт парню ! Выздоравления !!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 1 октября 2017, 17:45

      Как заголовки то меняются)))То "Источник сообщил...",а теперь уже "ЦСКА подтвердил..."!
      Оперативно работают)))

      3
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      Рейтинг: +702

      19element87 1 октября 2017, 17:35

      Здоровья Алану!!!! Может стоит его законсервировать до ЧМ, что бы поберечь?! Уж больно боязно за него!!!!

      5
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > 19element87 1 октября 2017, 17:37

      А может будем его замораживать и каждые два года,на ЕВРО и ЧМ,размораживать)))))

      5
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      Рейтинг: +702

      19element87 > DUMOH 1 октября 2017, 18:22

      тоже как вариант))))

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 1 октября 2017, 17:33

      Не в обиду российским болельщикам, но пора признать, что Дзагоев карьеру завершил, он уже никогда не наберет, той былой формы . . . только стоит ему восстановить свои силы и мастерство на 80%, и тут же травма . . .

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