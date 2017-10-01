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ЦСКА подтвердил, что потерял Дзагоева на месяц

1 октября 2017, 17:19
16

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, получивший травму перед игрой с «Уфой», может пропустить около четырех недель. У футболиста повреждение ахиллова сухожилия. Об этом рассказал врач команды Шагабудтин Керимов.

«У Дзагоева травма в области ахиллова сухожилия. Срок восстановления может составить до четырех недель», – рассказал Керимов.

В этом сезоне чемпионата России Дзагоев провел за ЦСКА 11 матчей, забив гол и отдав четыре голевых паса.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (16)
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DOCTOR PENALTY
1506867847
Алан! Делай что хочешь, но к ЧМ чтобы выздоровел-набрал форму-попал в сборную-хорошо отыграл. Удачи тебе, дорогой!
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DUMOH
1506867858
Эта новость уже была,нам два раза повторять не надо,два раза повторять не надо
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Аристократ Олжик
1506868417
Не в обиду российским болельщикам, но пора признать, что Дзагоев карьеру завершил, он уже никогда не наберет, той былой формы . . . только стоит ему восстановить свои силы и мастерство на 80%, и тут же травма . . .
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19element87
1506868533
Здоровья Алану!!!! Может стоит его законсервировать до ЧМ, что бы поберечь?! Уж больно боязно за него!!!!
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DUMOH
1506869127
Как заголовки то меняются)))То "Источник сообщил...",а теперь уже "ЦСКА подтвердил..."! Оперативно работают)))
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acer2003
1506869658
"Хрустальный " Алан,не везёт парню ! Выздоравления !!!!
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pktsoev
1506872464
Пора в Аланию...какая тебе сборная
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mango
1506887498
Лучше бы Горчар молодняу выпустил
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VikNMar
1506893356
Да ..... постоянно травмы , "хрустальный" паренёк .
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RBW_
1506915664
Здоровья!!!
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