ЦСКА подтвердил, что потерял Дзагоева на месяц

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, получивший травму перед игрой с «Уфой», может пропустить около четырех недель. У футболиста повреждение ахиллова сухожилия. Об этом рассказал врач команды Шагабудтин Керимов.

«У Дзагоева травма в области ахиллова сухожилия. Срок восстановления может составить до четырех недель», – рассказал Керимов.

В этом сезоне чемпионата России Дзагоев провел за ЦСКА 11 матчей, забив гол и отдав четыре голевых паса.

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