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    Гончаренко – о травме Вернблума, которого унесли с поля на носилках: «У Понтуса рваная рана»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 12-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:0) рассказал о состоянии полузащитника Понтуса Вернблума, получившего травму.

    Напомним, швед получил повреждение на 76-й минуте встречи и покинул поле на носилках. Его заменил Георгий Миланов.

    «У Вернблума рваная рана, не знаю, насколько она серьезная. Сейчас посмотрим», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2017 16:23
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +33553

      oyabun 1 октября 2017, 17:13

      Какой бы ни был игрок, состоятельность свою он должен доказывать на поле, а не в лазарете. Поэтому скорейшего выздоровления Понтусу, а кто прав или неправ в том или ином моменте, пусть покажет игра.

      2
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      Рейтинг: +16

      Плюня 1 октября 2017, 17:07

      слава богу

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: 0

      mstavki 1 октября 2017, 16:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -7
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 1 октября 2017, 16:45

      Допрыгался!! Все возвращается бумерангом!

      1
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      ...
      Рейтинг: +664

      Небесная > Obojaemiy 1 октября 2017, 17:27

      Не всё ж других калечить

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 1 октября 2017, 16:41

      Желаю и Понтусу и Алану выздоровления к матчам с Базелем, не раньше!

      6
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 1 октября 2017, 16:38

      За что боролся... Здоровья по любому.

      0
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 1 октября 2017, 16:34

      Не удивительно. Вернблум самый жёсткий, самый дерзкий, самый беспощадный, часто действующий за гранью игрок РФПЛ. Складывается впечатление, что он пришёл в ЦСКА из канадского хоккея.

      6
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      Рейтинг: +1654

      Кронштадт65 > DOCTOR PENALTY 1 октября 2017, 16:49

      Я бы ещё добавил - самый грубый

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > DOCTOR PENALTY 1 октября 2017, 17:05

      точно если он относится ко всем грубо и ломает то все возвращается бумерангом

      5
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > DOCTOR PENALTY 1 октября 2017, 18:57

      понтус №29 в гонке за жёлтыми.пока конечно)))он просто не пушистый

      0
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 1 октября 2017, 16:27

      Здоровья Понтус, держись парень!

      6
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