Гончаренко – о травме Вернблума, которого унесли с поля на носилках: «У Понтуса рваная рана»

Какой бы ни был игрок, состоятельность свою он должен доказывать на поле, а не в лазарете. Поэтому скорейшего выздоровления Понтусу, а кто прав или неправ в том или ином моменте, пусть покажет игра.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 12-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:0) рассказал о состоянии полузащитника Понтуса Вернблума, получившего травму.
Напомним, швед получил повреждение на 76-й минуте встречи и покинул поле на носилках. Его заменил Георгий Миланов.
«У Вернблума рваная рана, не знаю, насколько она серьезная. Сейчас посмотрим», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».