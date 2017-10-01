Гончаренко – о травме Вернблума, которого унесли с поля на носилках: «У Понтуса рваная рана»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 12-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:0) рассказал о состоянии полузащитника Понтуса Вернблума, получившего травму.

Напомним, швед получил повреждение на 76-й минуте встречи и покинул поле на носилках. Его заменил Георгий Миланов.

«У Вернблума рваная рана, не знаю, насколько она серьезная. Сейчас посмотрим», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».