Маммана, Паредес и Ригони – в заявке сборной Аргентины на матчи против Перу и Эквадора

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли объявил список игроков, вызванных на игры квалификации к ЧМ-2018 против команд Перу и Эквадора.

Вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Науэль Гусман («Тигрес УАНЛ»), Агустин Маркесин («Америка»).

Защитники: Федерико Фасио («Рома»), Эмануэль Маммана («Зенит»), Герман Пеццелла («Фиорентина»), Хавьер Маскерано («Барселона»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Габриэль Меркадо («Севилья»).

Полузащитники: Карлос Акунья («Спортинг»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Лукас Билья («Милан»), Леандро Паредес («Зенит»), Эвер Банега («Севилья»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Эмилиано Ригони («Зенит»).

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Мауро Икарди («Интер»), Пауло Дибала («Ювентус»).

Встречи состоятся 6-го и 11-го октября соответственно. После 16-ти туров аргентинцы занимают пятое место из 10-ти в отборочной группе.