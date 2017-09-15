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    Маммана, Паредес и Ригони – в заявке сборной Аргентины на матчи против Перу и Эквадора

    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли объявил список игроков, вызванных на игры квалификации к ЧМ-2018 против команд Перу и Эквадора.

    Вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Науэль Гусман («Тигрес УАНЛ»), Агустин Маркесин («Америка»).

    Защитники: Федерико Фасио («Рома»), Эмануэль Маммана («Зенит»), Герман Пеццелла («Фиорентина»), Хавьер Маскерано («Барселона»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Габриэль Меркадо («Севилья»).

    Полузащитники: Карлос Акунья («Спортинг»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Лукас Билья («Милан»), Леандро Паредес («Зенит»), Эвер Банега («Севилья»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Эмилиано Ригони («Зенит»).

    Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Мауро Икарди («Интер»), Пауло ДибалаЮвентус»).

    Встречи состоятся 6-го и 11-го октября соответственно. После 16-ти туров аргентинцы занимают пятое место из 10-ти в отборочной группе.

    Источник: Twitter

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    15.09.2017 19:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +53

      сашка0714 16 сентября 2017, 00:34

      Не рановато

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 15 сентября 2017, 20:02

      Скоро Ди Мария будет в Зените, чует моё сердце

      0
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Zubo 16 сентября 2017, 00:14

      бабла не хватит

      0
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 15 сентября 2017, 19:52

      А Игуаин?? Травма что-ли?

      1
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