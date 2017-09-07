Роналду показал свой новый автомобиль. «Локомотив» отказался от трансфера Нани. Дайджест событий дня

«Локомотив» не стал брать в аренду Нани

Московский «Локомотив» летом упустил возможность усилиться полузащитником на тот момент испанской «Валенсии» Нани, взяв его в аренду. С 31-летним португальцем и его агентом, а также клубом были достигнуты необходимые договоренности. Однако в последний момент руководители российского клуба отвергли вариант с этим футболистом по причине высокой зарплаты и возраста. Нани вскоре перешел на правах аренды в итальянский «Лацио».

За что стоит ненавидеть трансферные окна

Летние траты «Зенита» составили 72 миллиона евро

«Зенит» потратил на укрепление состава 72 миллиона евро во время летнего трансферного окна. При этом 30% от общей суммы сине-бело-голубые выплатят в течение ближайших лет. Источник также сообщает, что петербургский клуб разгрузил зарплатную ведомость на 6 миллионов евро в год, продав игроков на сумму в 18 миллионов. Напомним, в «Зенит» летом перебрались пять аргентинских игроков, а также пять футболистов из «Ростова».

«Зенит» и «Краснодар» едва не совершили суперсделку

В последний день летнего трансферного окна руководство «Зенита» предлагало «Краснодару» обменять нападающего Артема Дзюбу на форварда Федора Смолова с доплатой. Ранее сообщалось, что Дзюба может присоединиться к «быкам» на правах аренды. Впрочем, сделка так и не состоялась. Дзюба продолжит играть за «Зенит», а Смолов – за «Краснодар». Позднее появилась информация, согласно которой сине-бело-голубые не планируют отпускать 29-летнего россиянина в другой клуб до зимы.

Слуцкий пообещал исполнить рэп в случае выхода «Халла» в АПЛ

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий в интервью английской прессе заявил, что если его команда по итогам нынешнего сезона попадет в АПЛ, то он исполнит рэп. «Был ли я когда-нибудь пьян? Нет. Мне не нравится водка. Я могу петь и танцевать и без алкоголя. С этим проблем нет. Если мы пробьемся в Премьер-лигу, я спою рэп и станцую для игроков «Халл Сити», – сказал Слуцкий.

Сейчас «Халл» под руководством Слуцкого занимается восьмое место в Чемпионшипе.

Почему эта осень будет крутой

Роналду продемонстрировал купленный за полмиллиона автомобиль

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду похвастался новым автомобилем – он купил Ferrari F12 TDF, стоимость которого составляет от 550 тысяч долларов. Машина выдает 780 лошадиных сил, ее максимальная скорость достигает 340 километров в час, а до 100 км/ч разгоняется всего за 2,9 секунды. Фотографию автомобиляя Роналду представил в инстаграме.

«МЮ» представил капитанскую повязку в поддержку ЛГБТ-сообщества

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» поддержал ЛГБТ-сообщества. Пресс-служба команды сообщила, что капитанская повязка «красных дьяволов» будет окрашена в цвета организации. Это уже не первая подобная акция «МЮ». Ранее полузащитник «МЮ» Поль Погба выступил со словами солидарности в адрес геев.

Как европейские клубы и игроки поддерживают ЛГБТ

Новичок «Ман Сити» стал самым быстрым игроком в АПЛ

В английской Премьер-лиге определили десятку самых быстрых игроков. В тройке находится представитель «Арсенала» Лоран Косиельни, а лидерство удерживает защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер, который развил максимальную скорость в этом сезоне в 35,16 км/ч. Напомним, Уокер перешел минувшим летом в «Ман Сити» из «Тоттенхэма». Кстати, в этом рейтинге уместилось сразу 12 футболистов.

Самые высокооплачиваемые футболисты Серии А играют за «Ювентус» и «Милан»

Итальянской прессе стали известны подробности контрактов известных футболистов чемпионата Италии. Сообщается, что больше всех в Серии А получают нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин и защитник «Милана» Леонардо Бонуччи, их зарплата составляет 7,5 миллионов евро в год. Тройку замыкает форвард «Юве» Пауло Дибала с окладом в 7 миллионов.

Коста может уехать в Турцию

Нападающий «Челси» Диего Коста находится в сфере интересов турецкого «Бешикташа». Существует вариант, при котором форвард сборной Испании перейдет в стамбульский клуб на правах аренды до января 2018 года. Однако с трансфером Косты «Бешикташу» нужно успеть до 8 сентября – именно в этот день в Турции закрывается трансферное окно. Предполагается также, что после завершения срока аренды в «Бешикташе» Коста перейдет в «Атлетико».

Фото: instagram.com/cristiano