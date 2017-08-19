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    Источник: «Краснодар» договорился с «Зенитом» об аренде Дзюбы

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в ближайшее время станет игроком «Краснодара». По информации источника, «быки» договорились с петербургским клубом об аренде 28-летнего россиянина.

    Сообщается, что после окончания срока аренды краснодарский клуб не будет иметь права последующего выкупа.

    В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в пяти матчах в рамках РФПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

    Дзюба уходит из «Зенита»? Разбираемся в ситуации

    Источник: ФАН

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    19.08.2017 17:01
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 20 августа 2017, 00:08

      "Источник: «Краснодар» договорился с «Зенитом» об аренде Дзюбы"...
      Господин ИСТОЧНИК, закусывать надо, !!!

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      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 19 августа 2017, 22:14

      Бревно переезжает хех!!

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 19 августа 2017, 19:53

      Усиливаем прямых конкурентов? Хотя, со Смоловым они не сыграются.

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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 19 августа 2017, 19:48

      Дзюбу к нам в Ростов. Может опять у нас разыграется.

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 19 августа 2017, 18:32

      С угловыми у Краснодара хреново.
      Может для этого?

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 19 августа 2017, 18:17

      нахер игнатьев же есть

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 19 августа 2017, 18:16

      зачем он крснодару? не вписывается ни в схему, ни в набор нападающих. дзюбе к бердыеву тока если - бекиич любит габаритных напов. а вообще, если уйдёт, то опять без золотых медалей останется.

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Chesn0k 19 августа 2017, 18:21

      так зенит все равно не выиграет чемпионат

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      Рейтинг: +122

      Serg_2006 19 августа 2017, 17:55

      Чё за бред!!! Я не думаю, что Галицкий совсем из ума выжил!!! У самих пару - тройку Пинокио есть! Отправить бы куда в аренду , а тут ещё один нарисовался...

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Serg_2006 19 августа 2017, 18:18

      да не говори, хотя прочел ФАН все понятно это тот же сайт который неймара в зенит сватал

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > Serg_2006 19 августа 2017, 23:19

      совет директоров решил так...

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      Рейтинг: +122

      Serg_2006 > bolela_16 20 августа 2017, 00:01

      Официальной информации пока нигде нет. Но если это так, то решение разочаровывает.

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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 19 августа 2017, 17:47

      Нормально. Доказывай, Артем. И болтай поменьше.

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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 19 августа 2017, 17:42

      Теперь будет дуэт Дзюба и Федор!Удачи!

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