"Источник: «Краснодар» договорился с «Зенитом» об аренде Дзюбы"...

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в ближайшее время станет игроком «Краснодара». По информации источника, «быки» договорились с петербургским клубом об аренде 28-летнего россиянина.

Сообщается, что после окончания срока аренды краснодарский клуб не будет иметь права последующего выкупа.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в пяти матчах в рамках РФПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

Дзюба уходит из «Зенита»? Разбираемся в ситуации