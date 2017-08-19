Дзюба уходит из «Зенита»? Разбираемся в ситуации

Слухи об уходе Дзюбы из «Зенита» не прекращаются: по данным «Спорт-Экспресса», форвард уже договорился о трансфере в другую команду на правах аренды. «Бомбардир» отвечает на главные вопросы о будущем игрока сборной России.

Кем был Артем Дзюба перед началом сезона-2017/18?

На июль 2017-го Дзюба – лидер «Зенита», один из немногих, кто отыграл провальный прошлый сезон на хорошем уровне. 13 голов в чемпионате – не сверхрезультативность, но очень хороший показатель для русского форварда. 28 мячей за 58 матчей на протяжении двух последних сезонов – это много на фоне остальных. Федор Смолов, правда, забил на десять больше. Ну, так он и дважды становился лучшим форвардом чемпионата.

Прошел почти месяц после начала нового сезона. Что сейчас?

300 минут в шести матчах и ровно ноль результативных действий. Ни голов, ни передач. Всего пять ударов, лишь один из них – в створ ворот, одна удачная обводка, только три выигранных верховых единоборства из семи и так далее. Показатели не ужасающие. Просто очевидно одно: к сезону Дзюба толком не готов. И ясно, что такого безудержного доверия, какое было ему оказано в прошлых двух сезонах, при Манчини нет.

Нужен ли Дзюба «Зениту»?

Совершенно точно. Сейчас все отлично получается у Кокорина с Дриусси, и союз этот, видимо, будет греметь едва ли не весь сезон. Свои функции оба футболиста выполняют здорово. Впрочем, шансы свои они реализовывали во многом на свободном пространстве, а как играть против команд (а таких будет большинство), которые не захотят выходить из своей штрафной?

Наличие габаритного форварда в таких случаях крайне необходимо. Кто мог бы им быть в случае ухода Дзюбы? Джорджевич не уровень «Зенита», и он арендован «Арсеналом», Полоз – игрок другого плана. В общем, схожего с Дзюбой по классу и стилю нападающего в «Зените» нет.

Если нужен, зачем его отпускать?

Манчини наверняка и рад бы ротировать состав, при этом оставляя Дзюбу на скамейке чаще, чем других форвардов. Но самому Дзюбе такое положение дел, естественно, не понравится. Менее двух недель осталось до его дня рождения – Артему исполнится 29 лет, и для нападающего, особенно в России, это уже весьма серьезный возраст. Кроме того, впереди домашний чемпионат мира по футболу, где, несмотря на публичный показ усов, Дзюба наверняка мечтает сыграть.

К тому же, реваншистские настроение у Артема всегда были сильны, а теперь, когда «Спартак» вдруг раньше него стал чемпионом, захочется гнать к трофеям с удвоенной энергией. И как это сделать, сидя на скамье?

Каковы слухи о его уходе?

Месяц назад, пока Артем рассказывал о борьбе Кокорина с мухами, в СМИ залетела сенсационная новость: «Зенит» предложил «Спартаку» купить Дзюбу и нарвался на отказ. Сам клуб из Санкт-Петербурга такую информацию решительно опроверг, а через день Манчини дал знаменитое интервью, в котором заявил, что Дзюба и Кокорин должны забивать не менее 35 голов за сезон на двоих.

Кокорин сразу взялся за выполнение нормы, Дзюбе оставалось лишь наблюдать за этим со скамьи. Тут же подоспели слухи об аренде форварда «Локомотивом», но они стихли в августе. Сегодня стало известно, что Дзюба ведет переговоры с «Фенербахче».

Зачем он нужен «Фенербахче»

Из веселой троицы Ван Перси – Сов – Эменике остался лишь 34-летний голландец, да и он уже мечтает перебраться в родной «Фейеноорд», о чем активно пишут в европейской прессе все лето. В квалификационных матчах Лиги Европы на место центрфорварда «Фенер» был вынужден ставить никому не известного 20-летнего Ахметана Кесе, цена которого не превышает сотню тысяч евро. «Штурму» он не забил, да и вообще турки еле выбрались дальше (2:1, 1:1) благодаря автоголу соперника и голам Дирара и Нойштедтера. Полчаса поиграл ван Перси. Фернандао травмирован. Усиливать атаку больше некем.

Словом, вопрос о центральном нападающем в «Фенербахче» стоит остро. Если сравнивать прошлые сезоны в России и Турции, то Дзюба опережает всех троих суперфорвардов «Фенера» по среднему количеству ударов, обостряющим пасам, выигранным верховым единоборствам. Так что Дзюба для «Фенербахче» – весьма интересный вариант. Команда играет строго по схеме 4-2-3-1, с флангов центрфорварда передачами обеспечивают Вальбуэна и Дирар. При таких партнерах вполне можно забивать много.

А надо ли Дзюбе вообще уходить?

Идти ли в «Фенербахче» – большой вопрос, все-таки слабая адаптация россиян в европейских чемпионатах – тема отдельного изучения, но проблема такая существует. Если уходить, то, наверное, в российский клуб, здесь легче быть на виду у тренера сборной России и адаптироваться ни к чему не надо. «Спартак» его не возьмет, ЦСКА – тоже, в «Краснодаре» есть свой крутой форвард, в «Рубине» особо ничем не хуже Жонатас, хотя он может уйти. Остается вариант с «Локомотивом» как самый вероятный, поскольку травма Ари клубу действительно сильно вредит – не сейчас так позже это скажется.

Вряд ли «Зенит» горит желанием расставаться с Дзюбой, вряд ли сам нападающий хочет отсюда уходить. Но по первому месяцу работы Манчини ясно, что место в основе, гарантированное ему Виллаш-Боашем и Луческу, Дзюба теряет. Быть ли игроком ротации или же рискнуть и уехать в другой клуб? У Артема остается еще три недели на тягостные размышления.

UPD от 18.08.17

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Дзюба уже принял предложение одного из клубов и присоединится к новой команде на правах аренды (речь идет о «Локомотиве» и «Краснодаре»). Таким образом, до конца лета форвард сборной России либо станет игроком команды Семина, либо составит убойный дуэт со Смоловым.

Кстати, президент «Локо» Илья Геркус уже намекал на переход Дзюбы в его команду:

«Будет ли нападающий у «Локомотива»? Будет, но это не Дзюба. Хотя время есть, и никогда не говори никогда... Надеюсь, что до конца летнего трансферного окна в команде появится новый нападающий».

Дежурным ответом ограничился и президент «Зенита» Сергей Фурсенко. Такие комментарии дают в том случае, когда вероятность трансфера действительно существует: