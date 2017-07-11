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    Манчини: «В новом сезоне Кокорин и Дзюба должны забить на двоих минимум 35 голов»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил мнение, что нападающие команды Александр Кокорин и Артем Дзюба должны забить на двоих за сезон 35 голов.

    В прошедшем сезоне в активе Кокорина в рамках РФПЛ – 27 матчей и пять забитых мячей. Дзюба провел 26 игр и забил 13 голов.

    – Каким вы видите будущее в «Зените» Александра Кокорина и Артема Дзюбы?

    – От этих двух футболистов ожидаем очень многого. Они уже не мальчики и хорошо знают российский чемпионат. Оба – высококлассные профессионалы. В наступающем сезоне на двоих должны забить минимум 35 голов. В то же время Кокорин и Дзюба обязаны соблюдать дисциплину – как на поле, так и за его пределами. И им еще есть, что доказывать в «Зените».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2017 23:00
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 июля 2017, 13:03

      Манчини нужно было не мнение выражать, а НАДЕЖДУ.... Надежды юношей питают.... Дай-то бог что бы попёрло... Забивные форварды украшают чемпионат, да и в сборной бы пригодились... Мяч на стороне забивал - пора подтвердить свои притязания!!!....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 12 июля 2017, 11:32

      С кубковыми матчами - это один гол на двоих за игру. Чемпионский график.

      2
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    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 12 июля 2017, 10:57

      Он чего курил?

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 июля 2017, 10:10

      Ага, и построит каттеначо ))))))) А если серьёзно, то новый тренер и на 60% новый состав и он реально ждет по 18 мячей на нос ? Это воодушевление для них, а не реальное ожидание.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4845

      neveldomha 12 июля 2017, 08:56

      Первые 10 в матче в Хабаровске

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > neveldomha 12 июля 2017, 13:04

      Это сильно оптимистично!!!.... К сентябрю настучали бы...

      3
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      Рейтинг: +160

      виктоша 12 июля 2017, 08:03

      Всех болел, независимо от клубной раскраски и пристрастий, поздравляю с наступающим Новым сезоном РФПЛ ( а также ФНЛ, ПФЛ и т.д.)!!! Пусть победит сильнейший!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +713

      Kotofey75 12 июля 2017, 07:42

      ...друг-другу

      2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 12 июля 2017, 07:37

      оооо манчини еще не знает куда он попал... это не европа, где можно в прессе выразить доверие игрокам и они прочитав приложат все усилия, чтоб оправдать слова тренера! это Россия! тут все немного по другому! игроки прочитав это сначала поржут над тренером, потом над собой, потом сыграют одну игру в ней поймают звезду и сядут протирать штаны на скамейке, хвастаясь этой игрой....

      5
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    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 12 июля 2017, 07:30

      года за 3

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 12 июля 2017, 07:15

      Сейчас-35? Насмешил

      1
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