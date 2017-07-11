Манчини: «В новом сезоне Кокорин и Дзюба должны забить на двоих минимум 35 голов»

Манчини нужно было не мнение выражать, а НАДЕЖДУ.... Надежды юношей питают.... Дай-то бог что бы попёрло... Забивные форварды украшают чемпионат, да и в сборной бы пригодились... Мяч на стороне забивал - пора подтвердить свои притязания!!!....
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил мнение, что нападающие команды Александр Кокорин и Артем Дзюба должны забить на двоих за сезон 35 голов.
В прошедшем сезоне в активе Кокорина в рамках РФПЛ – 27 матчей и пять забитых мячей. Дзюба провел 26 игр и забил 13 голов.
– Каким вы видите будущее в «Зените» Александра Кокорина и Артема Дзюбы?
– От этих двух футболистов ожидаем очень многого. Они уже не мальчики и хорошо знают российский чемпионат. Оба – высококлассные профессионалы. В наступающем сезоне на двоих должны забить минимум 35 голов. В то же время Кокорин и Дзюба обязаны соблюдать дисциплину – как на поле, так и за его пределами. И им еще есть, что доказывать в «Зените».