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  • Манчини: «В новом сезоне Кокорин и Дзюба должны забить на двоих минимум 35 голов»

Манчини: «В новом сезоне Кокорин и Дзюба должны забить на двоих минимум 35 голов»

11 июля 2017, 23:00
43

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил мнение, что нападающие команды Александр Кокорин и Артем Дзюба должны забить на двоих за сезон 35 голов.

В прошедшем сезоне в активе Кокорина в рамках РФПЛ – 27 матчей и пять забитых мячей. Дзюба провел 26 игр и забил 13 голов.

– Каким вы видите будущее в «Зените» Александра Кокорина и Артема Дзюбы?

– От этих двух футболистов ожидаем очень многого. Они уже не мальчики и хорошо знают российский чемпионат. Оба – высококлассные профессионалы. В наступающем сезоне на двоих должны забить минимум 35 голов. В то же время Кокорин и Дзюба обязаны соблюдать дисциплину – как на поле, так и за его пределами. И им еще есть, что доказывать в «Зените».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Манчини Роберто
Комментарии (43)
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ALEX ML
1499803611
На приставке могут)))))
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APchelov
1499804765
Короче, Манчини поставил этим двум балбесам задачу. Не решат - арривидерчи
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Daxa 09
1499806310
Он думает Кокорин это второи Агуэро а Дзюба второй Ибрагимович ??? Эти двое даже в нашем чемпионате за сезон столько никогда в жизни не забьют походу итальянец не до конца понял этих двоих ))))
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Павел Амурский
1499808132
Гнать их обоих надо.
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DeutschlandUberAlles
1499810069
Это не хвастовство и не понты, это ультиматум. Иначе этим двум весельчакам скажут: Доси доси!
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serppion
1499832129
Надеюсь, кокошке и бзюдишке про эти цифры не сказали. У ребят и так с головами непорядок, тут кабы кондрашка не хватила...
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nik55
1499833830
года за 3
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RedGreenHooligan
1499834221
оооо манчини еще не знает куда он попал... это не европа, где можно в прессе выразить доверие игрокам и они прочитав приложат все усилия, чтоб оправдать слова тренера! это Россия! тут все немного по другому! игроки прочитав это сначала поржут над тренером, потом над собой, потом сыграют одну игру в ней поймают звезду и сядут протирать штаны на скамейке, хвастаясь этой игрой....
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Дядя Серёжа
1499848347
С кубковыми матчами - это один гол на двоих за игру. Чемпионский график.
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insider_retro
1499853810
Манчини нужно было не мнение выражать, а НАДЕЖДУ.... Надежды юношей питают.... Дай-то бог что бы попёрло... Забивные форварды украшают чемпионат, да и в сборной бы пригодились... Мяч на стороне забивал - пора подтвердить свои притязания!!!....
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