Манчини: «В новом сезоне Кокорин и Дзюба должны забить на двоих минимум 35 голов»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил мнение, что нападающие команды Александр Кокорин и Артем Дзюба должны забить на двоих за сезон 35 голов.

В прошедшем сезоне в активе Кокорина в рамках РФПЛ – 27 матчей и пять забитых мячей. Дзюба провел 26 игр и забил 13 голов.

– Каким вы видите будущее в «Зените» Александра Кокорина и Артема Дзюбы?

– От этих двух футболистов ожидаем очень многого. Они уже не мальчики и хорошо знают российский чемпионат. Оба – высококлассные профессионалы. В наступающем сезоне на двоих должны забить минимум 35 голов. В то же время Кокорин и Дзюба обязаны соблюдать дисциплину – как на поле, так и за его пределами. И им еще есть, что доказывать в «Зените».