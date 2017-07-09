Дзюба: «Кокорин просто покоритель мух. Они к нему и в рот, и в ноздрю. Он их не убивает»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба ответил партнеру Александру Кокорину, который недавно пошутил, что экс-игрок «Спартака» боится мух.

«Понимаете, когда пять мух в комнате и все пять сидят у него на лице, а он даже не просыпается, то я боюсь и мух, и его. Он просто покоритель мух. Они в рот к нему, в ноздрю. Лазят по нему.

Я говорю ему: «Саш, убей хоть одну». А он отвечает: «Не-не, нормально. А что, они летают?». Просто пять по нему летают. Человек вообще феноменальный», – рассказ Дзюба об увлекательной жизни футболистов РФПЛ на сборах.