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    Дзюба: «Кокорин просто покоритель мух. Они к нему и в рот, и в ноздрю. Он их не убивает»

    Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба ответил партнеру Александру Кокорину, который недавно пошутил, что экс-игрок «Спартака» боится мух.

    «Понимаете, когда пять мух в комнате и все пять сидят у него на лице, а он даже не просыпается, то я боюсь и мух, и его. Он просто покоритель мух. Они в рот к нему, в ноздрю. Лазят по нему.

    Я говорю ему: «Саш, убей хоть одну». А он отвечает: «Не-не, нормально. А что, они летают?». Просто пять по нему летают. Человек вообще феноменальный», – рассказ Дзюба об увлекательной жизни футболистов РФПЛ на сборах.

    Источник: YouTube

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    09.07.2017 23:39
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 июля 2017, 16:21

      Известно давно
      Муха летит на ...добро.
      А шестёрка мух отгоняет,
      Пускай Бздюба номер меняет.

      0
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 10 июля 2017, 15:21

      Вы уверены, что такие новости должны публиковаться?

      3
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 10 июля 2017, 14:31

      речь какая то несвязная)))но это простительно..все таки головой по мячу бьет..а вот муху не обманешь..она всегда найдет то что ищет ..

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      Рейтинг: +272

      Inks 10 июля 2017, 12:53

      забавно))

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      Рейтинг: +295

      okolofutbola 10 июля 2017, 12:45

      Как говорится, муху не обманишь...

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 10 июля 2017, 11:14

      мда)) что деньги делают с людьми))) ни мозгов ни игры)))

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 10 июля 2017, 10:43

      Под два метра вырос, а мозгов не отрастил... Ему правда кажется, что это смешно?

      2
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      Рейтинг: +272

      Inks > momwig_ 10 июля 2017, 12:53

      тебе только спартаковские шутки будут смешны, неудивительно

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      Рейтинг: +662

      pato08 10 июля 2017, 10:18

      ______

      Ладно кокорин, до мух че доеб..ся?

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      Рейтинг: +1137

      MDAR 10 июля 2017, 10:15

      Мухи липнут на гов.. О.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 июля 2017, 09:45

      Кокорин мух не ловит вот где собака зарыта

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