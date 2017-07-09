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  • Дзюба: «Кокорин просто покоритель мух. Они к нему и в рот, и в ноздрю. Он их не убивает»

Дзюба: «Кокорин просто покоритель мух. Они к нему и в рот, и в ноздрю. Он их не убивает»

9 июля 2017, 23:39
56

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба ответил партнеру Александру Кокорину, который недавно пошутил, что экс-игрок «Спартака» боится мух.

«Понимаете, когда пять мух в комнате и все пять сидят у него на лице, а он даже не просыпается, то я боюсь и мух, и его. Он просто покоритель мух. Они в рот к нему, в ноздрю. Лазят по нему.

Я говорю ему: «Саш, убей хоть одну». А он отвечает: «Не-не, нормально. А что, они летают?». Просто пять по нему летают. Человек вообще феноменальный», – рассказ Дзюба об увлекательной жизни футболистов РФПЛ на сборах.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр
Комментарии (56)
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Asbjorn
1499633528
все правильно,мухи знамо на что слетаются,и я думаю это не мед
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acer2003
1499634426
Мухи на что садятся ?! Правильно !! Два дибила это сила !!!
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Abbey Road
1499634616
такое вначале ощутить, а потом описать - могут только обкуренные люди..... мне Вас жаль.....
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Houston
1499636894
два ДЦПшника
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Тоторо
1499638882
Ну хоть кого-то он должен покорять...)))) Не голкиперов же...) А вообще, они нашли друг друга.....Это я про придурков.))))))
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savdail
1499644236
Они никак не поймут: что смешно одному, двоим, не обязательно смешно всем. Дураками себя выставляют. Ну как за таких болеть?
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serppion
1499648237
Это же читать противно! Ты, бомбардир, напиши еще, кто каким пальцем соплю гоняет.
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Обер-КанцлерЪ
1499660177
Мухи отлично разбираются в футболе и с удовольствием садятся на Кокорина как на своё родное) Муху не обманешь!
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nik55
1499660805
Неужели газ так действует на голову ? Все кто попадает в Зенит начинают нести всякую чушь
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Тамхар
1499667842
Вот вы два клоуна! Вам нужно в цирк идти устроиться! Ведь всегда пары клоунов успех имели: Тарапунька и Штепсель, Никулин и Шуйдин... А вам и псевдонимов выдумывать не нужно: представьте только афишу - ВЕСЬ ВЕЧЕР на арене КОКОРИН И ДЗЮБА!
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