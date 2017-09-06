Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    За что я ненавижу трансферные окна


    3.1
    Голосов: 20
    06.09.2017 16:00
    Тимофей Яценко − о том, почему он рад наступлению сентября.

    Уже практически прошла первая неделя осени − а это значит, что вот уже семь дней мы живем без бесконечных трансферных слухов и новостей о потенциальных переходах. Трансферное окно захлопнулось, и саги Коутиньо, Санчеса, Лемара и других потеряли свой лоск до зимы; в сентябре можно снова спокойно поговорить о футболе.

    Я не люблю трансферные периоды за то, что они − не про футбол. Они − про саботаж тренировок, про деньги, про тайные переговоры и жадность Мино Райолы. Они − это низкопробный сериал, где интересно только одно − кто к кому уйдет и кто кого предаст, разве что вместо любовников и любовниц − футбольные клубы, а вместо домохозяек у телевизора − фанаты «Барселоны», обновляющие ленту в ожидании еще одного трансфера.

    Кроме того, трансферное окно − это время, когда ты разочаровываешься в любимых футболистах. Я очень любил Робина ван Перси, когда он был капитаном «Арсенала», но затем он перешел в «Манчестер Юнайтед» − и как я должен был к нему относиться? Фанаты «Боруссии» всего за один сезон прикипели к Усмане Дембеле, но теперь, когда он открыто наплевал на свой контракт с Дортмундом и перебежал в «Барсу», они должны как минимум его недолюбливать.

    Да и болельщикам в Каталонии нужно быть осторожными в своих ожиданиях: где гарантии, что через пару трансферных окон Дембеле не устроит еще один саботаж и не переметнется в «Пари Сен-Жермен»? «Барса» всеми правдами и неправдами переманила к себе скиллового форварда − значит, то же самое ожидает ее следующим летом. Например, когда другие топ-клубы включатся в борьбу за отказывающегося пролонгировать контракт Месси.

    ***

    Поведение игроков в трансферные периоды − отдельная и очень важная тема. Маттиас Заммер, бывший защитник сборной Германии, обеспокоен трансфером Дембеле в Каталонию, а точнее − тем, как этот трансфер был осуществлен. «В этой ситуации бросается в глаза то, как футболист вел себя незадолго до трансфера. По сути, он устроил забастовку. В итоге он добился своего. По-моему, это катастрофа, что игрок такими поступками влияет на серьезные решения. В интересах футбола переходу Дембеле не должны были давать состояться», − говорит Заммер.

    Чтобы такие сделки больше не проворачивались, нужно отрубить хотя бы одну из многочисленных голов трансферной гидры − обязать клубы заканчивать все купли/продажи к первому матчу сезона. Иначе мы будем постоянно сталкиваться с ситуациями вроде той, что подстерегла лондонский «Арсенал»: Алекс Окслэд-Чэмберлен сидел на чемоданах в Ливерпуль и вышел на «Энфилд» играть против своего будущего клуба. Команда Венгера отлетела с позорным счетом 0:4, Окслэд-Чэмберлен провел бездарный матч и даже не старался помешать сопернику забивать голы в ворота Чеха. Неудивительно − ведь он фактически играл против своих новых партнеров.

    К слову, пострадавший от этой ситуации Венгер тоже недолюбливает трансферные окна. Особенно зимнее: «Если говорить о зимнем окне, то я убежден, что его нужно отменить. В течение осени и начала зимы некоторые футболисты начинают думать о потенциальном переходе, их мысли становятся далекими от непосредственно игры. У спортсмена должна быть уверенность в завтрашнем дне. Иначе у нас получается так, что игрок вместо подготовки к важному матчу проверяет телефон на предмет своего перехода куда бы то ни было. Поэтому мне кажется оптимальным закрывать окно до первой игры сезона, а открывать – после последней».

    Схема, предложенная Венгером, оптимальна: при таком положении вещей мы бы больше говорили непосредственно о футболе и меньше следили за жалкой мыльной оперой, именуемой трансферным периодом. Слухи, слухи и еще раз слухи – это не про нашу игру, а про старушек на скамеечке, которым больше не о чем поговорить. Монотонно пережевывать винегрет сплетен – как же здорово, что это закончилось, и можно просто смотреть матчи.

    Впрочем, в январе эта идиллия кончится – и Коутиньо снова захочется в «Барсу», а Санчесу – в «Манчестер Сити».

    Почему выигрывать трофеи это не круто, а круто – их не выигрывать

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 20
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 7 сентября 2017, 09:44

      Тимофей Яценко ненавидит всех и вся! каждый заголовок его статей начинается со слов "ненавижу"! и обязательно выставляет свой чёткий Арсенал в качестве особенной жертвы "трансферного произвола")) Тимофей не способен признать того факта, что в Арсенале тупо не хотят играть хорошие игроки, у клуба нет амбиций, лишь бы в ЛЧ попасть и ладно, а там уж как пойдёт, может какой "кубок лиги" перепадёт....вот и стремятся игроки в те клубы, у которых поставлены конкретные задачи! ты пойми Тимофей, в Арсенал не будут приходить топ-игроки, а свои окрепшие игроки будут уезжать в другие клубы, Арсеналу нужны тотальные изменения, а не плакаться на всё подряд. ну а сам Венгер всё больше напоминает мне Луческу (образца прошлого сезона)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 7 сентября 2017, 06:47

      пострадавший от этой ситуации Венгер тоже недолюбливает трансферные окна

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      mikitka 7 сентября 2017, 00:35

      Абсолютно идиотское утверждение, что "трансферы - это не часть футбола". Что может быть более тесно связано с футболом, чем следить за тем, где окажется интересный тебе игрок и оправдается ли твоё желание наблюдать его игру на фоне других партнёров
      и в другом чемпионате?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      TRACTOR 6 сентября 2017, 23:33

      давайте пожелаем здоровья автору статьи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 6 сентября 2017, 22:22

      вакханалия завершилась начался футбол

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Плюня 6 сентября 2017, 21:29

      бывает)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 6 сентября 2017, 20:53

      А мне статья понравилась, автору респект!
      Я бы добавил: в ЛЧ или ЛЕ, если заявлен игрок за команду, то после перехода в другой клуб, он уже не может выступать за новый в этом турнире. Почему в чемпионатах не так?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      38 попугаев 6 сентября 2017, 19:08

      Мне вообще не понравилась статья!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 6 сентября 2017, 16:36

      автор болел арсенал и этим все сказанно
      то ему не нравится что клубы выигрывают трафеи а арс не особо то трансферные окна не нравятся а арсенал не конкурент Челси мю и мс в этом плане видимо отсюда и писсимизм

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +110

      Schicko > anri1703 8 сентября 2017, 10:21

      пис-пис...

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11