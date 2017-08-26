Погба: «Геев в футболе нужно уважать»

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказал свое отношение к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, работающим в футболе в различных качествах. По мнению француза, к таковым не стоит относиться неуважительно.

«Пока мне не доводилось сталкиваться с геями на футбольных полях, но, на мой взгляд, это такие же люди и им должно быть комфортно в той сфере деятельности, где они работают. Их нужно уважать. Никого не должно волновать, что творится у них в личной жизни. Пусть будет взаимное уважение.

Когда 11 человек играют против таких же 11 в футбол – все 22 равны между собой. То же самое касается и цвета кожи, каких-то убеждений», – сказал Погба SBS.

В контексте напомним, что недавно судья одной из английских лиг сделал каминг-аут.