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Погба: «Геев в футболе нужно уважать»

26 августа 2017, 17:55
27

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказал свое отношение к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, работающим в футболе в различных качествах. По мнению француза, к таковым не стоит относиться неуважительно.

«Пока мне не доводилось сталкиваться с геями на футбольных полях, но, на мой взгляд, это такие же люди и им должно быть комфортно в той сфере деятельности, где они работают. Их нужно уважать. Никого не должно волновать, что творится у них в личной жизни. Пусть будет взаимное уважение.

Когда 11 человек играют против таких же 11 в футбол – все 22 равны между собой. То же самое касается и цвета кожи, каких-то убеждений», – сказал Погба SBS.

В контексте напомним, что недавно судья одной из английских лиг сделал каминг-аут.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Погба Поль
Комментарии (27)
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серега кашин
1503760702
в среднии века на костре бы сожгли и правильно бы сделали
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Rivaldo88
1503760839
Пед#ки они и в Африке - пед#ки!!! Живу на данный момент в Польше, - да, не самая толерантная страна, но всё же ЕС.. И насмотреться уже успел. Жесты, общение и тп на уровне показухи, можно даже подумать что пропаганда какая-то. Дали свободу - не значит, что нужно всю срамоту вываливать напоказ, нужно оставаться людьми. Жаль что здесь отпи@#ить п#дераста дорогого стоит. Наши страны всё таки мудрее в этом плане...
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jet andy
1503762296
Даже стоять с такими рядом противно.
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Taga25
1503764719
Это песец, не хватало еще этих п...ров уважать, да где бы они не были и в каком качестве, буду гнобить...
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OfaZavr
1503765825
Ну а что мешает им хотя бы не рассказывать о своих наклонностях, тогда и работать будут спокойно, а то орут на каждом углу и получают за это.
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Черкизовский Кот
1503765948
Как сказал бы Мутко: "Ноу гейс - Ноу проблем!!!"
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DeutschlandUberAlles
1503766774
Не геи, а пидapacы! Антихристово высказывание! Содомский грех мерзок пред Богом!
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Doktor Dik
1503768236
Единственный раз когда со всеми комментаторами согласен!!!
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subbotaspartak
1503769454
Это про судей?
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Kollljan
1503769945
Пидоров западло уважать.
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