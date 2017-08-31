Синицын продолжает считать Акинфеева «номером один» в сборной России

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын отметил большую конкуренцию во вратарской линии в борьбе за место в основном составе сборной России. Футболист пообещал, что сделает все от него зависящее, чтобы пробиться на чемпионат мира-2018, который пройдет в России

Напомним, что по завершении сбора национальная команда проведет товарищеский матч с московским «Динамо».

— В нынешнем составе сборной вы— единственный представитель «Краснодара». Много игроков из других, не самых топовых команд. Как проходит притирка футболистов друг к другу?

— Все ребята довольно приветливые, общительные, поэтому нет никакого недопонимания или каких-то «коллективов по интересам». Все делаем дружно, вместе, и коллектив у нас сплоченнный.

— В России много классных голкиперов, в этой связи как оцениваете свои шансы попасть в состав сборной на чемпионат мира-2018?

— Буду делать для этого все возможное, но конкуренция во вратарской линии в нашей сборной действительно очень серьезная. И нужно оценивать ситуацию объективно: пока я попадаю только в расширенный или экспериментальный список кандидатов. Значит, нужно еще больше работать на тренировках, чтобы завоевать доверие тренеров.

— А вот ваш коллега и тезка Андрей Лунев в прямом эфире заявил, что российский вратарь номер один Игорь Акинфеев уже стареет, и когда придут честолюбивые дублеры...

— Ну, может быть, слова Андрея как-то вырвали из контекста (улыбается). Вратари, наверное, с возрастом и опытом только прибавляют, становятся лучше, как вино. Чем старше голкипер, тем он спокойнее, увереннее в себе, лучше оценивает ситуацию в игре.

— То есть вы придерживаетесь мнения, что Акинфеев продолжает оставаться незыблемым «первым номером» российской сборной?

— Думаю, да.