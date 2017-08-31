Источник: «Ливерпуль» в последний день трансферного окна потратит 175 миллионов

Редактор BBC Нил Хендерсон опубликовал страницу завтрашнего спортивного дополнения в газете The Times.

Один из заголовков – «Клопп потратит 175 миллионов фунтов в последний день трансферного окна».

Напомним, вчера стало известно о договоренности клуба с «Арсеналом» по трансферу Алекса Окслэйда Чэмберлена за 35 миллионов фунтов.

Летом «Бомбардир» также писал об интересе красных к полузащитнику «Монако» Тома Лема и нападающему «Лейпцига» Наби Кейта.

Трансферное окно открыто до 1-го сентября.