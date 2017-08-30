Шалимов: «Галицкий оценивает не только результаты команды»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о претензиях владельца клуба Сергея Галицкого после поражения от «Црвены Звезды» в Лиге Европы, а также о своей возможной отставке.

«Краснодар» после восьми туров идет на четвертой строчке турнирной таблицы российской Премьер-лиги. У команды в активе 15 очков, а отставание от лидирующего «Зенита» составляет пять баллов.

– Вы не считаете вылет из Лиги Европы логичным?

– Нет. Мы идем вперед. И, возможно, теперь недельный цикл пойдет нам на пользу – как бы ни было обидно поражение от «Црвены». Появится возможность для полноценных тренировок. Игроки станут свежее. Как получится, не знаю, но определенный плюс в этом есть.

– Что произошло сразу после встречи в Белграде? Вам предъявляли претензии, Галицкий готов был отправить в отставку?

– Он располагает полной информацией о команде: смотрит матч, потом пересматривает на видео, видит все тренировки. Какой я тренер, знают футболисты и руководство – те, кто наблюдает за занятиями, а не только следит за результатами. И Сергей Николаевич оценивает не только его.

– Чувствовали давление после поражения?

– Это эмоции болельщиков, соцсетей. Клуб же смотрит на статистику. «Краснодар» так удачно, как в этом чемпионате, еще не стартовал. Статистика ТТД хорошая.

– Что первое вам сказал Галицкий после фиаско в Белграде? Что-то нецензурное?

– Нет, корректное слово. Конечно, это удар. Есть новый стадион, Сергей Николаевич хочет видеть как можно больше матчей на новой арене. Но у него все под контролем, резко негативной реакции не было. После «Црвены» он уже думал о «Динамо».

– И все же – что произнес?

– Что нельзя все время выигрывать на 93-й минуте. Мы так добились одной ничьей и двух побед. Всегда так продолжаться не может – и я согласен с Галицким.

– А что вы сказали тогда?

– Что у нас через три дня матч в чемпионате, нужно восстанавливаться. У нас нет времени на то, чтобы расстраиваться и мыслить на эмоциях. Игра и результат – разные вещи.