Шалимов: «Дзюба? Это квалифицированный нападающий»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов не готов обсуждать будущее форварда «Зенита» Артема Дзюбы в составе своего клуба. При этом он отметил, что этот футболист является квалифицированным нападающим.

Напомним, ранее появилась информация о возможном обмене Дзюбы на нападающего Федора Смолова.

– В «Краснодар» сватают Дзюбу. Вам нравится этот игрок?

– Опять-таки – разговор о том, чего нет. Единственное, что скажу, – считаю Дзюбу квалифицированным нападающим. Более подробно можно говорить, если Артем окажется у нас.

– Не считаете, что система игры «Краснодара» из года в год делает центрфорварда команды заметным – Вандерсон, Мовсисян, Смолов в разные годы были в топе бомбардиров лиги. Получается, не Смолов сделал «быков» такими, какие они сейчас, а наоборот?

– «Краснодар» как команда сделал Федора лучшим бомбардиром и лучшим игроком премьер-лиги два года подряд.

– Получается, вы можете заменить Смолова в случае ухода – это предполагает сама система.

– Не исключаю такого хода событий.

– Но это и проблема – конкуренты раскусили, что игра «быков» заточена под центрального нападающего.

– Не согласен с тем, что проблемой является то, что форвард много забивает – сначала 20, потом 18. Она в том, что другие исполнители группы атаки должны не ограничиваться 2 – 4 мячами, а проводить их по 8 – 9.