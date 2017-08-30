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Шалимов: «Дзюба? Это квалифицированный нападающий»

30 августа 2017, 09:08
10

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов не готов обсуждать будущее форварда «Зенита» Артема Дзюбы в составе своего клуба. При этом он отметил, что этот футболист является квалифицированным нападающим.

Напомним, ранее появилась информация о возможном обмене Дзюбы на нападающего Федора Смолова.

– В «Краснодар» сватают Дзюбу. Вам нравится этот игрок?

– Опять-таки – разговор о том, чего нет. Единственное, что скажу, – считаю Дзюбу квалифицированным нападающим. Более подробно можно говорить, если Артем окажется у нас.

– Не считаете, что система игры «Краснодара» из года в год делает центрфорварда команды заметным – Вандерсон, Мовсисян, Смолов в разные годы были в топе бомбардиров лиги. Получается, не Смолов сделал «быков» такими, какие они сейчас, а наоборот?

– «Краснодар» как команда сделал Федора лучшим бомбардиром и лучшим игроком премьер-лиги два года подряд.

– Получается, вы можете заменить Смолова в случае ухода – это предполагает сама система.

– Не исключаю такого хода событий.

– Но это и проблема – конкуренты раскусили, что игра «быков» заточена под центрального нападающего.

– Не согласен с тем, что проблемой является то, что форвард много забивает – сначала 20, потом 18. Она в том, что другие исполнители группы атаки должны не ограничиваться 2 – 4 мячами, а проводить их по 8 – 9.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Дзюба Артем Шалимов Игорь
Комментарии (10)
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Garrincha58
1504074563
Комментарий удален.
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КЭТиК
1504079779
Нападающий Дзюба квалифицированный, только когда в отличной форме. А сейчас он полностью разобранный.
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Dimon013
1504083995
Дзюбиньо хорошо провел лето)
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paracetamol
1504085688
Дзюбу Краснодару не видать как своих ушей.
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Александ1982
1504085901
бревно ни кому не нужно))))
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карасевщина
1504086470
мнение шалимова не совпадает со всеми адекватными людьми
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Дядя Серёжа
1504087947
Бухаров 2?
Ответить
Gullit 76
1504089031
Он абсолютно не подходит Краснодару.
Ответить
triton004
1504090854
Только чё-то квалификацию растерял
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