Луческу пообещал приложить все усилия для победы над сборной Украины

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу пообещал приложить все усилия для того, чтобы обыграть сборную Украины в предстоящей встрече. Он не скрывает, что его связывает с Украиной особые отношения.

«В этой встрече нам будет противостоять хорошо организованная команда, которая лучше готова физически. Если вспомнить прошлую игру, то они пробежали на семь километров больше, чем мы. Нам нужно постараться не оставлять соперникам свободное пространство, поскольку они умеют им пользоваться. Мы должны справиться с этой задачей за счет лучшей техники и опыта.

Что касается меня, то здесь есть давняя история противостояний со сборной Украины. Думаю, они изо всех сил постараются меня обыграть, но я тоже сделаю все возможное ради победы.

Противники не так хорошо нас знают, зато я знаю их прекрасно. У Украины очень хорошая команда, но Турция найдет, чем ответить», – приводит слова Луческу пресс-служба Федерации футбола Турции.

Напомним, матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 Украина – Турция состоится в субботу, 2 сентября, в Харькове.