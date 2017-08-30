Шалимов ничего не знает об ультиматуме Смолова

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов пока не готов говорить об уходе нападающего команды Федора Смолова. По его словам, футболист не ставил никаких ультиматумов руководству клуба.

Ранее появилась информация о возможном переходе Федора в состав «Зенита».

– Как относитесь к популярному мнению – Смолову надо уходить, поскольку команда не играет в Европе? Федор мог опустить руки?

– Нет, что и доказала игра с «Динамо». Но решение принимает клуб. Может быть, есть предложение на 15 – 20 миллионов евро, и о нем следует подумать. Если Федор останется – уверен, будет в большом порядке.

– С его стороны нет ультиматума?

– Ни в коем случае. Ультиматумов он не ставил.

– То, что происходило вокруг трансфера Смолова, стало причиной его не слишком удачной игры на старте сезона?

– Нет, чисто спортивный вопрос набора формы. Это дело времени. Нас волнует не трансфер Федора, а его готовность.

– Возможный уход Смолова – катастрофа?

– Я не буду говорить о том, чего нет.

– Вы ранее говорили о том, что по составу «Краснодар» – четвертый в лиге, а хотелось бы стать вторым. Удалось этого добиться в летнее трансферное окно?

– Анализируя конкурентов – «Зенит» выношу за скобки – команда располагает одним из лучших подборов футболистов в РФПЛ. Мы вторые – пятые – в этом диапазоне, в принципе плюс-минус все равны.

– Вандерсон Масиэл, Ристич, Янбаев и Иван – усиление, которое позволит сделать шаг вперед?

– Это исполнители, с которыми можно работать и добиваться прогресса. Время в недельном цикле у нас есть.