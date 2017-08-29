Нойштедтер заявил, что не общался с клубами из России на предмет возможного трансфера

Защитник турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер сообщил, что к нему не обращались представители российских клубов по поводу возможного перехода.

Ранее появилась информация, что в своих рядах 29-летнего игрока хочет видеть «Спартак».

«Пока никакого контакта не было», – сказал Нойштедтер.

Нойштедтер перешел в стамбульскую команду из «Шальке» в июле прошлого года. В минувшем сезоне он провел в составе «желтых канареек» 33 матча, отметившись одной голевой передачей. В нынешней кампании на счету россиянина два гола в шести встречах.