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  • Нойштедтер заявил, что не общался с клубами из России на предмет возможного трансфера

Нойштедтер заявил, что не общался с клубами из России на предмет возможного трансфера

29 августа 2017, 16:11

Защитник турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер сообщил, что к нему не обращались представители российских клубов по поводу возможного перехода.

Ранее появилась информация, что в своих рядах 29-летнего игрока хочет видеть «Спартак».

«Пока никакого контакта не было», – сказал Нойштедтер.

Нойштедтер перешел в стамбульскую команду из «Шальке» в июле прошлого года. В минувшем сезоне он провел в составе «желтых канареек» 33 матча, отметившись одной голевой передачей. В нынешней кампании на счету россиянина два гола в шести встречах.

Источник: ТАСС
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Фенербахче Нойштедтер Роман
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