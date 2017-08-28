Шалимов: «Уход Смолова из «Краснодара»? Не могу говорить об этом»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о физическом состоянии нападающего Федора Смолова. Также специалист высказал мнение о возможном уходе из команды 27-летнего россиянина.

«Сейчас форма у Смолова намного лучше. До этого он выходил на замену, в Лиге Европы был в стартовом составе. Мы с ним разговаривали, и он сам понимает, что играл неважно. С «Динамо» сыграл хорошо, но должен играть лучше. Однако радует, что он забил два мяча.

Готов ли я к его уходу? Не думаю пока об этом. Не могу об этом ничего говорить», — сказал Шалимов.