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  • Бутенко: «Будогосский – лучший глава судей за последние несколько лет»

Бутенко: «Будогосский – лучший глава судей за последние несколько лет»

28 августа 2017, 20:40
9

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко поддержал главу департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского.

Напомним, что президент ЦСКА Евгений Гинер после поражения от «Ахмата» заявил, что Будогосский должен покинуть свой пост из-за плохого уровня судейства в чемпионате России.

«Конечно, мяч покинул пределы поля. Ассистент ошибся, и это привело к неправильному итогу матча. Но тем не менее мы все сосредотачиваемся на этой ошибке и забываем, что ей предшествовало. Неудачная игра футболистов ЦСКА и их уровень мастерства отражают тот эпизод и ту ситуацию, которая случилась. А уже квинтэссенция индивидуального мастерства армейцев привела к роковой ошибке ассистента.

Что касается слов Евгения Ленноровича Гинера, то не могу сказать, говорил он на эмоциях или нет. Я считаю, что Андрей Будогосский на своем месте и он выполняет свои функции профессионально. На мой взгляд, это лучший руководитель за последние несколько лет. Вот некоторые говорят, что немедленно надо казнить арбитров, руководителей и так далее. Вот когда неудачно играет футболист, его надо сразу увольнять и удалять из клуба, что ли? Когда не забивают пенальти, не реализуют стопроцентных моментов. Если тренер не дает результата после первой игры, то его тоже необходимо сразу же уволить из клуба по этой логике. Руководителей, которые не могут организовать работу и процесс после первой же игры, тоже надо лишать должности.

Поверьте мне, арбитры уже давно относятся к своей деятельности профессионально, но человеческий фактор играет роль ровно так же, как и у игроков, тренеров и руководителей. Поэтому заявление, что Будогосский должен написать заявление об уходе, — неправильное. Повторюсь, Будогосский профессионально выполняет свои обязанности. А эпизод в матче с ЦСКА был очень непростой с той позиции, в которой находился ассистент, все было не очень однозначно», — сказал Бутенко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений Будогосский Андрей
Комментарии (9)
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acer2003
1503943465
Кукушку хвалит Петуха...
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nik55
1503943575
Бутенко---а что судьи начали лучше судить когда пришел Будогосский ?
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nik55
1503943767
Вся страна не понимает судейство кроме Будогосского
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zagrizlik
1503945119
Бутенко главный яйцелиз, всем лизал, начиная с розетти, заканчивая свиноподобным.
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777+
1503949317
«Конечно, мяч покинул пределы поля. Ассистент ошибся, и это привело к неправильному итогу матча. Но тем не менее мы все сосредотачиваемся на этой ошибке и забываем, что ей предшествовало. Неудачная игра футболистов ЦСКА и их уровень мастерства отражают тот эпизод и ту ситуацию, которая случилась. А уже квинтэссенция индивидуального мастерства армейцев привела к роковой ошибке ассистента." А еще на прошлой неделе был дождик, соседская кошка окатилась, в 14-м году на Украине случился Майдан, а В.В.Путин поймал Щуку и т.д. Что "несет" этот Бутенко......?
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Dominator777
1503949333
Рука руку моет! Чистота судейского мундира (ну и судейского произвола) превыше всего!!!
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paracetamol
1503955520
Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку.
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Аид666
1503973548
квинтэссенция индивидуального мастерства армейцев - твою мать! ))) Ничеси как поливает))) Че им там в кофеек добавляют? "Вот когда неудачно играет футболист, его надо сразу увольнять и удалять из клуба, что ли?" Игрока переводят в запас или во второй состав, пока не научится... с судьями такого не замечено. "А эпизод в матче с ЦСКА был очень непростой с той позиции, в которой находился ассистент, все было не очень однозначно»" Я думал на поле не один главный судья, а еще боковой и за воротами... т.е. 3 человека уснули...
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EcioAuditore
1503980486
Ой как все и всем вылизывают
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