Бутенко: «Будогосский – лучший глава судей за последние несколько лет»

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко поддержал главу департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского.

Напомним, что президент ЦСКА Евгений Гинер после поражения от «Ахмата» заявил, что Будогосский должен покинуть свой пост из-за плохого уровня судейства в чемпионате России.

«Конечно, мяч покинул пределы поля. Ассистент ошибся, и это привело к неправильному итогу матча. Но тем не менее мы все сосредотачиваемся на этой ошибке и забываем, что ей предшествовало. Неудачная игра футболистов ЦСКА и их уровень мастерства отражают тот эпизод и ту ситуацию, которая случилась. А уже квинтэссенция индивидуального мастерства армейцев привела к роковой ошибке ассистента.

Что касается слов Евгения Ленноровича Гинера, то не могу сказать, говорил он на эмоциях или нет. Я считаю, что Андрей Будогосский на своем месте и он выполняет свои функции профессионально. На мой взгляд, это лучший руководитель за последние несколько лет. Вот некоторые говорят, что немедленно надо казнить арбитров, руководителей и так далее. Вот когда неудачно играет футболист, его надо сразу увольнять и удалять из клуба, что ли? Когда не забивают пенальти, не реализуют стопроцентных моментов. Если тренер не дает результата после первой игры, то его тоже необходимо сразу же уволить из клуба по этой логике. Руководителей, которые не могут организовать работу и процесс после первой же игры, тоже надо лишать должности.

Поверьте мне, арбитры уже давно относятся к своей деятельности профессионально, но человеческий фактор играет роль ровно так же, как и у игроков, тренеров и руководителей. Поэтому заявление, что Будогосский должен написать заявление об уходе, — неправильное. Повторюсь, Будогосский профессионально выполняет свои обязанности. А эпизод в матче с ЦСКА был очень непростой с той позиции, в которой находился ассистент, все было не очень однозначно», — сказал Бутенко.