Гинер – о Будогосском: «Когда порядочный человек не справляется со своими обязанностями, он пишет заявление и уходит»

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский не справляется со своими обязанностями и должен покинуть занимаемую должность.

В матче восьмого тура РФПЛ армейцы дома проиграли «Ахмату» (0:1). Единственный гол в игре был забит после ошибки бригады арбитров, не увидевших, что в моменте со взятием ворот мяч покинул пределы поля.

«Весь стадион вчера видел, что мяч вышел за пределы поля. Мы знаем, что, например, в той же Италии начали применять видеоповторы. Но не у нас. Судьи не считаются с теми вложениями, которые есть в футболе, с той серьезной работой, которую проводят тренеры и игроки. То, что сейчас происходит, – настоящий произвол. Причем произвол этот прежде всего в руководстве судейским корпусом. Господин Будогосский, по-моему, ничем не управляет, ему недосуг. Мы видим, что наших арбитров нет на серьезных международных соревнованиях, это о многом говорит. Помню, ругали Николая Левникова, когда он руководил арбитрами, но такого беспредела при нем точно не было. Можно еще объяснить, если подобное происходит в конце чемпионата, когда напряжение возрастает до предела. Но сейчас мы видим это уже с самого начала сезона. И все потому, что этим департаментом, по сути, никто не управляет. Эти постоянные извинения, мол, вот этот не заметил или тот, выглядят по меньшей мере странно. На матче работает бригада, а не главный судья и боковые по отдельности. Вижу, как работают европейские судьи. Сейчас мы провели четыре матча в Лиге чемпионов, никаких вопросов не возникло ни у нас, ни у наших соперников. А потом выясняется, что какой-то наш арбитр не сдал тест Купера. Возникает вопрос: у нас что, свой тест Купера? Раньше судейский комитет отчитывался перед Премьер-лигой, как арбитры прошли подготовку, чем занимались. Не говорю о том, что лига также должна получать отчеты, чем завершилось рассмотрение дела того или иного арбитра. Не стоит забывать, что РФПЛ ежегодно платит за это деньги, и они направляются в РФС, который, в свою очередь, оплачивает работу судей. Зарплаты у арбитров, кстати, немаленькие. Думаю, мало кто зарабатывает такие суммы. Уже не удивляет, что возмущенные депутаты начинают задавать вопросы: а не проверить ли нам, что есть у каждого арбитра и членов его семей, каким образом это заработано? Неоднократно говорил: судейство нужно сделать профессиональным, чтобы было юридическое право спрашивать с арбитров. А так, получается, они работают, скажем, геологами или строителями, хотя на самом деле я сильно сомневаюсь, что хотя бы кто-то один из них трудится где-то еще. Это попросту невозможно. Настоящие судьи внимательно рассматривают дела, понимая ответственность, чтобы не посадить человека ни за что. А кто давал право футбольным арбитрам ломать игры и человеческие судьбы?

Можно ли сказать, что в этом сезоне арбитры целенаправленно ошибаются против ЦСКА? Нет, дело не в этом. Если бы это было только по отношению к ЦСКА, я бы пообщался с Виталием Леонтьевичем Мутко и так далее. Но я смотрел много матчей, и мне непонятно, что творят судьи. Некомпетенция арбитров? Знаете, некоторых из наших судей у меня язык не повернется назвать некомпетентными. Это профессионалы высочайшего уровня. Но когда арбитр ФИФА начинает с 25-й минуты делать замечания о недопустимости затяжки времени, а желтую карточку за это дает только на последних минутах, возникают вопросы. Вы знаете, что я не являюсь любителем объяснять поражения судейскими ошибками. Надо забивать больше, играть лучше и так далее. Однако, то, что сейчас происходит – за гранью. Я бы сказал все то же самое, даже если бы мы вчера выиграли со счетом 5:1, а на поле происходили такие вещи. Раньше в российском футболе шла впереди спортивная составляющая, теперь мы серьезно подтянули инфраструктуру. А наши судьи, похоже, не собираются меняться. Понимаю еще, когда оплошности допускает молодой арбитр, он волнуется. Но такой судья ошибается в обе стороны, ему необходимо время, чтобы адаптироваться на высоком уровне, его могут отправить подучиться в ФНЛ или во вторую лигу. Но что происходит с опытными судьями, которые еще и абсолютно безнаказанны? Очевидно, что Будогосский ими не управляет. На эту должность нужен другой человек, способный навести порядок. Мне не понятно, почему Будогосский двумя руками держится за свою работу. Когда порядочный человек не справляется со своими обязанностями, он пишет заявление и уходит», – сказал Гинер.