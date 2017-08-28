Шалимов: «Мы вылетели из Лиги Европы не так красиво, как «Спартак» год назад»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов, комментируя слова своего вратаря Андрея Синицына, сравнил вылет своей команды из нынешнего розыгрыша Лиги Европы и московского «Спартака» – из прошлого.

– Андрей Синицын говорил: «Спартак» в самом начале красиво из всех турниров ушел, а теперь мы восхищаемся его чемпионской игрой». Готов ли «Краснодар» после вылета из Лиги Европы вцепиться в чемпионат со всей силы и выбраться из диапазона 3–5 мест?

– Мы ушли не так красиво, как «Спартак». Он ушел более красиво, чем мы. Но пока мы об этом не думали и не хотим, потому что все расстроены непопаданием в группу.