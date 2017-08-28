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  • Шалимов: «Мы вылетели из Лиги Европы не так красиво, как «Спартак» год назад»

Шалимов: «Мы вылетели из Лиги Европы не так красиво, как «Спартак» год назад»

28 августа 2017, 01:12
31

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов, комментируя слова своего вратаря Андрея Синицына, сравнил вылет своей команды из нынешнего розыгрыша Лиги Европы и московского «Спартака» – из прошлого.

– Андрей Синицын говорил: «Спартак» в самом начале красиво из всех турниров ушел, а теперь мы восхищаемся его чемпионской игрой». Готов ли «Краснодар» после вылета из Лиги Европы вцепиться в чемпионат со всей силы и выбраться из диапазона 3–5 мест?

– Мы ушли не так красиво, как «Спартак». Он ушел более красиво, чем мы. Но пока мы об этом не думали и не хотим, потому что все расстроены непопаданием в группу.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Лига Европы Краснодар Спартак Шалимов Игорь
Комментарии (31)
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pato08
1503872262
____ Ну тогда берите чемпионство также, как Спартак!!! ___
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kos999
1503873150
Стыдно такое говорить. Группа Стрелки..
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Томик
1503881691
О, боже мой, Шалимов. Ну от тренеров мы ещё не слышали, что "Спартак" во всём виноват. Позорище. Красиво, не красиво - это вообще субъективные категории. За своё великолепное тренерство отвечай, а не за чужую "красоту" в прошлом году.
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Одинокий волк Маквейд
1503888473
Что же Спартак никому покоя не дает, а такие заявления обязывают выигрывать чемпионат, как Спартак. Или слабо?
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Svoysvoemubrat
1503888737
Игореха, похоже, вскрыл последний пакет, дальше отставка.
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Сибирь за Спартак
1503889554
Видимо все тренеры женских команд слишком много болтают не в тему. Один уже осознал, что проболтал работу, второй пока нет.
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Приус
1503891058
Нет бы признать, что где-то ошибся и команда не выполнила ГЛАВНУЮ задачу на сезон и подать в отставку, он прецеденты ищет. Шалимов так-то никогда мужеством не отличался, одно письмо против тренера сборной перед ЧМ о многом говорит. Луческу он, а не Каррера.
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piligrim1986
1503897648
хаха, а причем тут вообще Спартак? вы станьте сначала хоть раз чемпионами, а потом рот раскрывайте.
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stream15
1503897834
Красиво вылетать из ЛЕ могут только спартаковцы.
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paracetamol
1503905577
Нашел с кого пример брать!
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