Источник: «Барселона» рассматривает вариант покупки у «Валенсии» Парехо

Полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо может сменить клубную прописку до закрытия летнего трансферного окна. Как сообщается, покупку 28-летнего футболиста рассматривает «Барселона». Каталонцы могут пойти на данный трансфер, если осуществиться переход в «Ювентус» Андре Гомеша, сообщает Onda Cero. Рыночная стоимость Перехо оценивается в 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне хавбек «Валенсии» провел в чемпионате Испании 36 матчей, в которых забил пять голов и отдал 11 результативных передач.