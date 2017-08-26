РФПЛ. «Рубин» одержал минимальную победу над «Тосно»

Завершился очередной поединок восьмого тура РФПЛ. Казанский «Рубин» благодаря голу Максима Канунникова дома переиграл «Тосно».
Теперь подопечные Курбана Бердыева занимают третье место в турнирной таблице.
Чемпионат России. РФПЛ. 8-й тур
Рубин (Казань) – Тосно (Ленинградская область) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Канунников, 19.
«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, Карадениз (Цакташ, 75), М’Вила, Лестьенн (Азмун, 60 (Сорокин, 82)), Канунников.
«Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин (Марков, 46), Нуну Роша, Карницкий, Заболотный, Мелкадзе (Палиенко, 46).
Предупреждения: Кудряшов, 61; Оздоев, 64; Азмун, 72 – Казаев, 39; Марков, 61.
Источник: Бомбардир.ру