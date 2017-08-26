Божович: «В матче с «Амкаром» у «Арсенала» была какая-то невезуха»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился эмоциями после поражения от «Амкара» (0:1 во встрече восьмого тура РФПЛ. По словам специалиста, «оружейников» в матче с пермяками преследовало какое-то невезение.

«Мы пропустили гол, который нельзя было пропускать. Во втором тайме чуть-чуть лучше играли, создавали моменты, но какая-то невезуха была сегодня. Моменты были, но, к сожалению, не забивали. Просто не повезло. Будем исправлять ошибки. Надо лучше бороться и сражаться. В первом тайме сегодня не очень это делали», – сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».