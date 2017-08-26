Тошич не ждал приемлемой жеребьевки для ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич признался, что не ждал идеального сценария развития жеребьевки Лиги чемпионов для российского клуба, учитывая четвертую корзину, В которой оказались «армейцы». Он считает, что даже при нынешнем раскладе, красно-синие могут побороться за второе место.

Напомним, что по результатам жеребьевки ЦСКА встретится на групповом этапе Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», «Бенфикой» и «Базелем».

– Самое главное, что ЦСКА сумел пробиться в группу. Тяжело было ожидать приемлемой жеребьевки для армейцев, все-таки четвертая корзина. Болельщикам будет интересно наблюдать за этими командами, предстоят интересные спарринги. Но в Англии и Португалии будет очень тяжело.

– «Манчестер Юнайтед» – фаворит группы?

– Думаю, да. Но еще причислил бы к фаворитам и «Бенфику». ЦСКА же не стоит списывать со счетов раньше времени. За второе место вполне по силам побороться. А «Базель» надо обыгрывать. Уверен, что он не на много сильнее «Янг Бойз».

– Нынешний «Манчестер» сильнее того, против которого вы играли в 2015-м за ЦСКА?

– Конечно. У них сильно изменился состав, пришел Моуринью. Плюс они выиграли Лигу Европы в прошлом сезоне. «МЮ» стал серьезней и теперь снова будет бороться за победу как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате Англии.

– Сейчас к ним снова вернулся Ибрагимович.

– Златан пока травмирован. Но когда он восстановится, то снова станет одним из лидеров команды как на поле, так и в раздевалке. Есть и другие сильные личности, но по харизме ему нет равных.

– Не жалеете, что покинули ЦСКА и теперь не сможете снова сыграть против «МЮ»?

– Если честно, жалко, что не смогу сыграть за ЦСКА против таких сильных команд. Но это жизнь. Продолжаем дальше.