Новое атакующее трио «Барселоны» предложили называть LSD

Вчера «Барселона» объявила о покупке нападающего «Боруссии» Усмане Дембеле. Сумма сделки составила 105 миллионов евро. Размер отступных – 400 миллионов.

Издание Bleacher Report предложило новые варианты обозначения атакующего звена «Барселоны»:

1. LOL – Лионель, Усмане (Ousmane), Луис.

2. MSD – Месси, Суарес, Дембеле.

3. LSD – Лионель, Суарес, Дембеле.

4. DMS – Дембеле, Месси, Суарес.

С 2014 года связку Месси-Суарес-Неймар в средствах массовой информации называли MSN. 3-го августа Неймар перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.