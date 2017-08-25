Тухель: «Когда закончится эпоха Месси и Роналду, Дембеле будет претендентом на «Золотой мяч»

Экс-главный тренер «Боруссии» Томас Тухель поделился мнением о бывшем подопечном Усмане Дембеле, который сегодня стал игроком «Барселоны».

«Дембеле – самый талантливый игрок из всех, кого я тренировал. Он невероятно одарен технически. Когда закончится эпоха Месси и Роналду, он будет претендентом на «Золотой мяч», – сказал 43-летний немец.

Сумма перехода Дембеле в каталонский клуб составила 105 миллионов евро. Размер отступных – 400 миллионов. 25% от суммы трансфера получит родной клуб француза «Ренн».