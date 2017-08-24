«Халл» подписал хавбека «Арсенала» Тораля

«Халл Сити», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, совершил очередной трансфер. Клуб объявил о переходе полузащитника «Арсенала» Джона Тораля. 22-летний футболист подписал с «тиграми» трехлетний контракт с возможностью пролонгации еще на один год.

Минувший сезон испанец доигрывал в составе «Глазго Рейнджерс», за который в 12 матчах чемпионата Шотландии забил два гола и отдал две результативные передачи.