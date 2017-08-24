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    Пот: «Нойштедтеру для игры в середине поля надо быть жестче и злее»

    Бывший тренер «Зенита» Кор Пот, в прошлом сезоне входивший в систему «Фенербахче», затронул игровые качества полузащитника турецкого клуба Романа Нойштедтера. По мнению специалиста, для игры в середине поля футболисту не хватает жесткости.

    «Просто на позиции центрального защитника ему приходилось конкурировать с классными игроками. Он был третьим номером в нашем списке.
    Иногда Нойштедтер выступал и на месте «опорника». Но, на мой взгляд, для игры на этой позиции он должен быть жестче, злее, чтобы пугать соперника, вступая в отбор мяча.

    Я бы назвал Романа интеллигентным игроком. При этом очень уважаю и ценю его как личность. Нойштедтер – замечательный человек и настоящий профессионал, уважающий тренеров. Для работы в команде такие люди исключительно важны», – заявил Пот.

    Ранее сообщалось, что Нойштедтер входит в список потенциальных новичков «Спартака».

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.08.2017 13:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 25 августа 2017, 08:52

      Что, где-то тренеры растившие его ошиблись? Позиции, где он играет - не самое место для интеллигентов.

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